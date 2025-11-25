  1. استانها
  2. ایلام
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

کلاهبردار تحت تعقیب با ۶۲ شاکی در هلیلان دستگیر شد

کلاهبردار تحت تعقیب با ۶۲ شاکی در هلیلان دستگیر شد

ایلام - فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری یک کلاهبردار تحت تعقیب که در نقاط مختلف کشور مرتکب ۶۲ فقره کلاهبرداری شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر گفت: پس از ارجاع پرونده و دستور مقام قضائی برای دستگیری این فرد، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس هلیلان قرار گرفت.

وی افزود: طبق تحقیقات اولیه، متهم با جلب اعتماد شهروندان و بهره‌گیری از شگردهای مختلف، اقدام به کلاهبرداری در ۱۶ استان کشور کرده و پس از مدتی متواری شده بود.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: مأموران انتظامی شهرستان هلیلان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی گسترده، موفق شدند مخفیگاه این فرد را شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی، وی را دستگیر کنند.

سردار سلمانی با بیان اینکه متهم پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، تأکید کرد: پلیس با جدیت پیگیر برخورد با مجرمان بوده و اجازه نخواهد داد متهمان با تصور گذشت زمان از چنگ قانون بگریزند.

کد خبر 6668327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها