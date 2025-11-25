کلاهبردار تحت تعقیب با ۶۲ شاکی در هلیلان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر گفت: پس از ارجاع پرونده و دستور مقام قضائی برای دستگیری این فرد، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس هلیلان قرار گرفت.

وی افزود: طبق تحقیقات اولیه، متهم با جلب اعتماد شهروندان و بهره‌گیری از شگردهای مختلف، اقدام به کلاهبرداری در ۱۶ استان کشور کرده و پس از مدتی متواری شده بود.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: مأموران انتظامی شهرستان هلیلان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی گسترده، موفق شدند مخفیگاه این فرد را شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی، وی را دستگیر کنند.

سردار سلمانی با بیان اینکه متهم پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، تأکید کرد: پلیس با جدیت پیگیر برخورد با مجرمان بوده و اجازه نخواهد داد متهمان با تصور گذشت زمان از چنگ قانون بگریزند.