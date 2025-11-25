به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تخصصی معرفی کشتهای جدید مقاوم به شرایط اقلیمی استان کرمانشاه عصر سه شنبه، به ریاست سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، در سالن جلسات شهیدان باقری برگزار شد.
در این نشست، معاون تولیدات گیاهی سازمان، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی، کارشناسان فنی، مدیران حوزههای ترویج، زراعت و توسعه پایدار و جمعی از استادان دانشگاه حضور داشتند و به بررسی محصولات جایگزین متناسب با خشکسالی و تغییرات اقلیمی استان پرداختند.
کریمی با اشاره به شرایط جوی و کمبود منابع آبی، اظهار کرد: ضروری است از تجربیات استانها و کشورهایی با اقلیم مشابه بهره گرفته و کشتهای اقتصادی و سازگار را گسترش دهیم. در این مسیر، ظرفیت علمی دانشگاهها میتواند پشتوانهای مؤثر برای توسعه کشاورزی پایدار باشد.
در بخش پایانی جلسه، استادان دانشگاه ضمن ارائه دیدگاههای علمی، پیشنهادهایی درباره ارتقای بهرهوری و اصلاح الگوی کشت مطرح کردند. نتایج این نشست قرار است مبنای تدوین برنامههای کشاورزی سال آینده استان قرار گیرد.
