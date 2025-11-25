سقوط دوباره خودروی سنگین در اسکله لافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سهشنبه ۴ آذر، بار دیگر یک خودرو سنگین هنگام عملیات سوار شدن به لندینگ کراف در اسکله لافت به دریا سقوط کرد؛ حادثهای که خوشبختانه با واکنش سریع نیروهای محلی و ملوانان به کنترل درآمد، اما زخم کهنه «نبود ایمنی کافی» را دوباره باز کرد.
گزارشها نشان میدهد اینگونه حوادث معمولاً زمانی رخ میدهد که یا سطح اسکله لغزنده است، یا لندینگ کراف بهدرستی در جای خود قفل نشده، یا راننده در لحظه ورود، کنترل کاملی بر موقعیت ندارد. مجموعهای از عوامل کوچک که در کنار هم، یک حادثه بزرگ میسازند.
در مقابل، برخی کارکنان حملونقل دریایی میگویند که بخش قابل توجهی از خطر به رفتار رانندگان برمیگردد؛ عجله برای ورود به شناور، عدم رعایت فاصله ایمن، سودجویی برخی شرکتها که اجازه ورود خودروهای سنگین در وضعیت نامناسب را میدهند، و حتی استفاده از لندینگ کرافهای فرسوده که سیستم تثبیت دقیق ندارند.
اسکله لافت، یکی از پرترددترین نقاط خودرویی کشور است؛ در ین فصل روزانه صدها خودرو سنگین و هزاران خودرو سواری از آن عبور میکنند. چنین حجم ترافیکی، بدون استانداردهای دقیق ایمنی، عملاً تهدیدی دائمی برای جان مردم و اموال عمومی است.
