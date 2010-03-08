20 میلیارد تومان هزینه بازسازی اسکله لافت و قشم شده است

نعمت الله دارش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: لایروبی اسکله لافت، موج شکن اسکله پهل، محوطه سازی اسکله لافت و پل، تامین روشنایی کامل این اسکله ها، احداث نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی انجام شده است.

وی با بیان اینکه آسفالت سازی محوطه اسکله های لافت و پل انجام شده است، تاکید کرد: اسکله پهل با کمبود رمپ مواجه است.

دارش با درخواست از دریابانان در خصوص همکاری لازم برای ایجاد یک رمپ به صورت اضطراری در بندر پهل، یادآور شد: سال گذشته 11 شناور در این اسکله پهلو گرفتند ولی سال جاری بنا به دلایل گوناگونی این امکان وجود ندارد.

مدیر اداره بنادر سازمان منطقه آزاد قشم با اظهار اینکه هزار و 500 جلیقه نجات تهیه شده که در روز شنبه هزار عدد از این تعداد به اسکله شهید ذاکری تحویل می شود و مابقی به سایر بنادر داده می شود، اظهار داشت: آمادگی داریم برای افزایش کیفیت خدمات تعداد نیروها را در اسکله های لافت و پهل افزایش دهیم.

وی با اشاره به فاصله سر در اسکله لافت تا گمرک بیان کرد: این فاصله از جهتی خوب است زیرا می توانیم 500 خودرو را در این مکان در حالت انتظار داشته باشیم.

دارش تاکید کرد: به طور قطع تعدادی از مسافران هنگام ورود و خروج از جزیره قشم مقداری کالا به همراه دارند و در صورتی که انجام هر کدام از مراحل گمرک سه دقیقه طول بکشد حداقل صف چندین کیلومتری ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: سال گذشته توانستیم این رکورد را شکسته و خدمات مناسبی به مهمانان نوروزی ارائه کنیم و سال جاری نیز برای ورود و خروج خودروها به اسکله پهل و لافت به تعدادی نیوجرسی برای جدا کردن مسیرها از هم دیگر نیاز داریم.

وی با ابراز اینکه چهار برج نوری هرکدام با 24 نورافکن در اسکله لافت نصب شده متذکر شد: در محل هایی که امکان کابل کشی نبوده است سعی شده از نور خورشید برای روشنایی استفاده کنیم.

وی در خصوص ایمنی اسکله پهل گفت: نوروز گذشته از دو دستگاه ماشین آتش نشانی بندرخمیر برای تامین ایمنی اسکله پهل و جلوگیری از حوادث غیرمترقبه استفاده شد و این نوروز نیز از نیروی آتش نشانی بندرخمیر کمک می گیریم.