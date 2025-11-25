  1. استانها
  2. قم
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۸

اعلام وزیر بهداشت از اجرای«طرح امید مادر»سال آینده به‌صورت سراسری ازقم

قم- وزیر بهداشت از اجرای کشوری «طرح امید مادر» در سال ۱۴۰۵ خبر داد و بر نقش محوری قم در آغاز این طرح و اهمیت آن در تقویت شاخص‌های جمعیتی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی شامگاه سه‌شنبه شنبه در جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم که با حضور استاندار، رئیس دانشگاه و معاونان این مجموعه برگزار شد، با اشاره به عملکرد این دانشگاه در سال‌های اخیر بیان کرد: فعالیت‌هایی که در دانشگاه علوم پزشکی قم جریان دارد، ارزشمند است و تلاش‌های گسترده‌ای برای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی به مردم انجام می‌شود.

وی با اشاره به ارزیابی نهاد ریاست‌جمهوری افزود: بر اساس این ارزیابی، دانشگاه علوم پزشکی قم در شاخص رضایتمندی مردمی جزو دستگاه‌های برتر استان قرار گرفته و این موفقیت حاصل زحمات مجموعه مدیریتی و کارکنان حوزه سلامت در قم است.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد انگیزه و رضایتمندی در میان کارکنان حوزه سلامت گفت: اولویت نخست ما، توجه جدی به رضایت نیروی انسانی است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق، شرایط لازم برای بهبود وضعیت آنان فراهم شود.

وزیر بهداشت به وضعیت مطالبات دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: میزان مطالبات دانشگاه علوم پزشکی قم از سازمان‌های بیمه‌گر بیش از بدهی‌های آن است و همین مسئله باعث بروز ناترازی‌هایی شده که در حال پیگیری برای رفع این مشکلات هستیم.

وی همچنین درباره پرداختی‌ها و کارانه‌ها ابراز کرد: وضعیت پرداخت‌ها در استان نیازمند بهبود است و سعی خواهیم کرد پرداخت‌های معوقه به دانشگاه انجام شود تا شرایط برای تسویه مطالبات کارکنان فراهم گردد.

ظفرقندی گفت: انتظار داریم پژوهش‌های مسئله‌محور در استان‌ها بیش از گذشته دنبال شود و دانشگاه‌ها با انجام پژوهش‌های کاربردی به حل چالش‌های موجود کمک کنند.

وی به کاهش نگران‌کننده شاخص جمعیت در استان قم اشاره کرد و بیان داشت: شاخص جمعیت در قم به ۱.۶۴ رسیده است و از این استان انتظار می‌رود با توجه به جایگاه فرهنگی و مذهبی خود، در زمینه ترویج فرهنگ فرزندآوری نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

ظفرقندی با اشاره به اینکه مشکلات جمعیتی صرفاً اقتصادی نیست تصریح کرد: بخشی از کاهش نرخ فرزندآوری ناشی از تغییر باورهای فرهنگی است و باید با همکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی این روند اصلاح شود.

وزیر بهداشت در پایان از اجرای کشوری «طرح امید مادر» در سال ۱۴۰۵ با محوریت استان قم خبر داد و گفت: مدارس، مراکز بهداشتی و دستگاه‌های مرتبط باید برای اجرای مؤثر این طرح و ارائه مشوق‌ها تلاش بیشتری داشته باشند تا مسیر تقویت شاخص‌های جمعیتی هموار شود.

