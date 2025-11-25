به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی شامگاه سهشنبه شنبه در جلسه هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم که با حضور استاندار، رئیس دانشگاه و معاونان این مجموعه برگزار شد، با اشاره به عملکرد این دانشگاه در سالهای اخیر بیان کرد: فعالیتهایی که در دانشگاه علوم پزشکی قم جریان دارد، ارزشمند است و تلاشهای گستردهای برای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی به مردم انجام میشود.
وی با اشاره به ارزیابی نهاد ریاستجمهوری افزود: بر اساس این ارزیابی، دانشگاه علوم پزشکی قم در شاخص رضایتمندی مردمی جزو دستگاههای برتر استان قرار گرفته و این موفقیت حاصل زحمات مجموعه مدیریتی و کارکنان حوزه سلامت در قم است.
وی با تأکید بر اهمیت ایجاد انگیزه و رضایتمندی در میان کارکنان حوزه سلامت گفت: اولویت نخست ما، توجه جدی به رضایت نیروی انسانی است و تلاش میکنیم با برنامهریزی دقیق، شرایط لازم برای بهبود وضعیت آنان فراهم شود.
وزیر بهداشت به وضعیت مطالبات دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: میزان مطالبات دانشگاه علوم پزشکی قم از سازمانهای بیمهگر بیش از بدهیهای آن است و همین مسئله باعث بروز ناترازیهایی شده که در حال پیگیری برای رفع این مشکلات هستیم.
وی همچنین درباره پرداختیها و کارانهها ابراز کرد: وضعیت پرداختها در استان نیازمند بهبود است و سعی خواهیم کرد پرداختهای معوقه به دانشگاه انجام شود تا شرایط برای تسویه مطالبات کارکنان فراهم گردد.
ظفرقندی گفت: انتظار داریم پژوهشهای مسئلهمحور در استانها بیش از گذشته دنبال شود و دانشگاهها با انجام پژوهشهای کاربردی به حل چالشهای موجود کمک کنند.
وی به کاهش نگرانکننده شاخص جمعیت در استان قم اشاره کرد و بیان داشت: شاخص جمعیت در قم به ۱.۶۴ رسیده است و از این استان انتظار میرود با توجه به جایگاه فرهنگی و مذهبی خود، در زمینه ترویج فرهنگ فرزندآوری نقشآفرینی بیشتری داشته باشد.
ظفرقندی با اشاره به اینکه مشکلات جمعیتی صرفاً اقتصادی نیست تصریح کرد: بخشی از کاهش نرخ فرزندآوری ناشی از تغییر باورهای فرهنگی است و باید با همکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی این روند اصلاح شود.
وزیر بهداشت در پایان از اجرای کشوری «طرح امید مادر» در سال ۱۴۰۵ با محوریت استان قم خبر داد و گفت: مدارس، مراکز بهداشتی و دستگاههای مرتبط باید برای اجرای مؤثر این طرح و ارائه مشوقها تلاش بیشتری داشته باشند تا مسیر تقویت شاخصهای جمعیتی هموار شود.
