نباید در برابر ایجاد فضای رقابت سازنده در عرصه آموزش مقاومت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ارزیابی میزان پیشرفت طرح ملی توسعه عدالت آموزشی، عصر امروز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، با حضور مسعود پزشکیان، جمعی از مسئولان وزارت آموزشوپرورش و کارشناسان حوزه تعلیموتربیت، با تمرکز بر بررسی آخرین اقدامات انجامشده در زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در نظام آموزش کشور برگزار شد.
در ابتدای این نشست، گزارشی درباره روند فعالیت شبکه آموزشی دانشآموز (شاد)، عملکرد این سامانه در دورههای غیرحضوری شدن مدارس، علل کندی و اختلالات شبکه و برنامههای در دست اجرا برای بهبود زیرساختهای آن ارائه شد. همچنین آخرین نتایج گزارش پایش جهانی آموزش، چالشها و دغدغههای بینالمللی این حوزه و پیشنهادهای کارشناسی برای مواجهه مؤثر با این مسائل با حضور رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت.
پزشکیان جلسه اصلاح و ارتقای شیوه آموزش محتوای درسی در مدارس را نخستین گام در مسیر تحقق عدالت آموزشی دانست و اظهار داشت: با وجود زحمات ارزشمند معلمان و مدیران مدارس، هنوز بسیاری از مفاهیم درسی مطابق با اهداف سیاستگذاران و برنامهریزان منتقل نمیشود، چرا که در روشهای آموزشی با مشکلات جدی مواجه هستیم.
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت کیفیت تعلیموتربیت، افزود: آنچه برای ما اهمیت بنیادی دارد، این است که دانشآموز پس از ورود به مدرسه چه نوع فرآیند آموزشی را دریافت میکند و این آموزش تا چه حد در تقویت مهارتهای حل مسئله، کار تیمی، برقراری ارتباط مؤثر، نگرش سیستماتیک و تقویت حس تعلق و غیرت ملی او اثرگذار است. امروز در بسیاری از کلاسها ارتباط سازنده میان معلم و دانشآموز دچار اختلال است و این روند باید اصلاح شود.
پزشکیان با اشاره به چندبعدی بودن مسائل حوزه آموزش خاطرنشان کرد: نظام آموزشی ما با مجموعهای از چالشها روبهروست و حل آنها نیازمند رویکردی مرحلهای و همهساحتی است. نگاه ما به مقوله آموزش تکبعدی نیست و باید به ابعاد تربیتی، فرهنگی، مهارتی و اجتماعی توجه همزمان داشت.
رئیس جمهور در ادامه از رویکرد دولت برای ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه آموزش سخن گفت و تصریح کرد: برای ارتقای کیفیت آموزش، از تمام صاحبنظران و فعالان این عرصه دعوت کردهایم تا روشهای نوآورانه و ابتکاری خود را ارائه دهند. بهترین طرحها بهصورت آزمایشی در مدارس اجرا خواهد شد و میزان موفقیت آنها با شاخصهای رشد تحصیلی دانشآموزان سنجیده میشود. نباید در برابر ایجاد فضای رقابت سازنده مقاومت کرد؛ این فضا موجب افزایش انگیزه و توان معلمان نیز خواهد شد. در عین حال، امر آموزش همچنان امری حاکمیتی است و سیاستگذاری در این حوزه بر عهده آموزشوپرورش خواهد بود.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش عملکرد شبکه شاد، بر ضرورت غیرمتمرکزسازی زیرساختهای این سامانه تأکید کرد و گفت: سرورهای شبکه شاد باید در استانها مستقر شوند تا تمرکز آنها در تهران موجب کندی و اختلال در زمانهای خاص، از جمله دورههای آموزش غیرحضوری، نشود.
در این جلسه همچنین یکی از سامانههای نمایش درخواستی بخش خصوصی که روش نوینی در حوزه آموزش ارائه کرده بود، معرفی و بررسی شد. با توجه به گزارشهای ارائهشده، پزشکیان با اجرای آزمایشی این روش در برخی مدارس محروم بهصورت آزمایشی موافقت کرد.
