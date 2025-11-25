به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور با حضور جمعی از معاونین این سازمان و مدیرکل هواشناسی هرمزگان با استاندار هرمزگان دیدار کرد.

محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در این نشست با تأکید بر اهمیت کار هواشناسی اظهار کرد: برای رفع کمبودهای اداره کل هواشناسی هرمزگان لازم است برنامه جامعی آماده شود تا بر اساس زمانبندی و برنامه ریزی امور پیش رود و تغییر در شاخص‌ها رقم بخورد.

وی افزود: تفاهم با سازمان هواشناسی کشور برای ارتقای شاخص‌های هواشناسی استان باید بر اساس برنامه جامع باشد و استانداری هرمزگان همه جانبه از این برنامه حمایت خواهد کرد.

استاندار هرمزگان همچنین به مقوله افزایش اختیارات استانداران نیز اشاره کرد و گفت: قطعاً از اختیارات تفویض شده برای حمایت از اداره کل هواشناسی هرمزگان استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور نیز از حمایت‌های استاندار هرمزگان برای برگزاری گردهمایی مدیران هواشناسی در هرمزگان تشکر کرد.

وی همچنین خواستار تداوم حمایت‌ها برای تجهیز اداره کل هواشناسی هرمزگان شد.