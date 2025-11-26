مدیرکل جدید هواشناسی هرمزگان معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان هواشناسی کشور در این مراسم گفت: با توجه به شرایط اقلیمی، پیش بینی‌ها در هرمزگان به صورت هوایی و دریایی است و رطوبت و گرما موجب فرسودگی و آسیب دستگاه‌ها و تجهیزات هواشناسی به مراتب بیشتر از استان‌های مرکزی کشور می‌شود.

سحر تاج بخش افزود: در جلسه با استاندار هرمزگان مقرر شد با هدف توسعه مجموعه هواشناسی استان از محل منابع استانی و ملی تفاهم نامه‌ای صورت گیرد.

وی گفت: با توجه به الگوها و نقشه‌های هواشناسی از اواخر هفته آینده ورود سامانه جوی، بخش‌های غربی و جنوب غرب کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد که فعالیتی در استان هرمزگان ندارد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: نفوذ این سامانه به کشور نشان دهنده ورود سامانه‌های متعدد دیگری است که برخی از این سامانه‌ها هرمزگان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تاج بخش گفت: هرمزگان به عنوان یکی از کم بارش ترین استان‌های کشور، امسال با چالش جدی روبروست.

وی افزود: با توجه به تجربه شرایط سخت در پاییز امسال و خشکسالی ۵ سال متوالی در کشور، مدیریت منابع آب سطحی و در دسترس باید در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: در کنار تولید داده‌های هواشناسی، تجزیه و تحلیل و ارائه بهترین پیش بینی از اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان نیز گفت: پیش بینی‌های هواشناسی در حوزه‌های مختلف همچون صید، تجارت، گردشگری و حمل و نقل جایگاه ویژه‌ای دارد.

صفر صادقی پور با اشاره به کم آبی و خشک شدن سدها در استان افزود: روزانه ۲۴۰ هزار متر مکعب آب در آب شیرین کن‌ها تولید می‌شود و ۵۰ درصد آب آشامیدنی بندرعباس نیز از این محل تأمین می‌شود.

در پایان این مراسم از زحمات سعید رنجبر مدیرکل سابق قدردانی و مجید بیجندی به عنوان مدیرکل جدید هواشناسی هرمزگان معرفی شد.