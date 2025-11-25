به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایراندوست عصر سه شنبه در آئین رزمایش خدمترسانی جهادگران فاطمی ۵ که در عمود ۱۲ بلوار پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در فعالیتهای جهادی بیان کرد: قم یکی از شهرهایی است که بستر مناسبی برای خدمت دارد و توفیق این خدمتگزاری نیازمند شکرگزاری و قدردانی است.
وی افزود: مأموریت بسیج سازندگی به عنوان حلقه میانی، تقویت مشارکت مردمی در حرکتهای جهادی و ساماندهی ظرفیتهای مردمی برای رفع نیازهای جامعه است و این نقش در سالهای اخیر نمود پررنگتری یافته است.
مسئول بسیج سازندگی استان قم با اشاره به اینکه معرفی خدمات بسیج به آحاد مردم به صورت منظم دنبال میشود، گفت: مسیر سهشنبههای طریقالمهدی ظرفیت ویژهای برای ارائه خدمات جهادی در محلات مختلف شهر فراهم کرده است.
ایراندوست با تشریح فعالیتهای گسترده گروههای جهادی در مناطق مختلف استان اظهار داشت: در عرصه زیرساختی، گروههای جهادی بسیج سازندگی در کنار مردم برای رفع مشکلات محلات تلاش میکنند و معاونت اجتماعی سپاه نیز در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی میکند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آموزشی افزود: طی یک ماه اخیر، بیش از ۱۶۰ مدرسه با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان و ادارهکل نوسازی مدارس توسط گروههای جهادی رنگآمیزی شده که اقدامی گسترده و تأثیرگذار در زیباسازی فضاهای آموزشی به شمار میرود.
مسئول بسیج سازندگی استان قم افزود: فعالیتهای جهادی در فصل تابستان نیز وسعت بیشتری یافته و امسال بیش از ۱۳۰ گروه جهادی بسیج طلاب در بیش از ۲۰۰ نقطه استان اردوی جهادی برگزار کردند.
ایراندوست در پایان تصریح کرد: امید است این حرکتهای جهادی که در جامعه روحیه نشاط و امید ایجاد میکند، با همراهی مردم و ظرفیتهای مردمی به صورت مستمر ادامه یابد و زمینهساز حل مسائل اساسی در مناطق محروم و کمبرخوردار شود.
قم- مسئول بسیج سازندگی استان قم گفت: با مشارکت جهادگران فضاهای آموزشی قم بیش از ۱۶۰ مدرسه استان در مدت یک ماه نوسازی و رنگآمیزی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایراندوست عصر سه شنبه در آئین رزمایش خدمترسانی جهادگران فاطمی ۵ که در عمود ۱۲ بلوار پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در فعالیتهای جهادی بیان کرد: قم یکی از شهرهایی است که بستر مناسبی برای خدمت دارد و توفیق این خدمتگزاری نیازمند شکرگزاری و قدردانی است.
نظر شما