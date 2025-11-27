  1. استانها
بیش از ۳۰۰۰ خدمت درمانی در بیمارستان صحرایی «شهدای اقتدار»ارائه می‌شود

گرگان-مسئول بسیج جامعه پزشکی گلستان با اشاره به راه اندازی سیزدهمین بیمارستان صحرایی «شهدای اقتدار» در گمیشان گفت: پیش بینی می شود در این بیمارستان بیش از سه‌هزار خدمت درمانی ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین بیمارستان تخصصی صحرایی بسیج جامعه پزشکی، با نام «شهدای اقتدار»، از روز چهارشنبه (۵ آذر) فعالیت خود را در منطقه خواجه‌نفس شهرستان گمیشان آغاز کرد و تا هفتم آذرماه خدمات رایگان درمانی و تخصصی را به ساکنان منطقه ارائه خواهد داد.

حجت یامی با اعلام این خبر گفت: این مجموعه درمانی موقت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان و با هدف حمایت از مناطق کم‌برخوردار برپا شده است.

به گفته وی، بیش از ۲۰۰ نیروی متخصص درمانی، پشتیبانی و اجرایی در قالب تیم‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، مامایی، آزمایشگاهی و مشاوره‌ای مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم طی سه روز فعالیت بیمارستان، بیش از سه‌هزار خدمت درمانی، بهداشتی و مشاوره‌ای به شهروندان ارائه شود.

یامی با تأکید بر اینکه ارائه خدمات جهادی و بی‌منت از محورهای اصلی فعالیت بسیج جامعه پزشکی است، گفت: برپایی این بیمارستان‌ها نمادی از عزم و همت جهادگران سلامت برای ارتقای سطح سلامت عمومی در استان گلستان است.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه نینوا گلستان گفت: این طرح، با استقبال مردم منطقه همراه شده و به‌ویژه برای ساکنان روستاها و مناطق دوردست، دسترسی آسان‌تری به خدمات تخصصی پزشکی فراهم کرده است.

