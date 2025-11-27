به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین بیمارستان تخصصی صحرایی بسیج جامعه پزشکی، با نام «شهدای اقتدار»، از روز چهارشنبه (۵ آذر) فعالیت خود را در منطقه خواجهنفس شهرستان گمیشان آغاز کرد و تا هفتم آذرماه خدمات رایگان درمانی و تخصصی را به ساکنان منطقه ارائه خواهد داد.
حجت یامی با اعلام این خبر گفت: این مجموعه درمانی موقت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان و با هدف حمایت از مناطق کمبرخوردار برپا شده است.
به گفته وی، بیش از ۲۰۰ نیروی متخصص درمانی، پشتیبانی و اجرایی در قالب تیمهای پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، آزمایشگاهی و مشاورهای مشغول خدمترسانی به مردم هستند.
وی افزود: پیشبینی میکنیم طی سه روز فعالیت بیمارستان، بیش از سههزار خدمت درمانی، بهداشتی و مشاورهای به شهروندان ارائه شود.
یامی با تأکید بر اینکه ارائه خدمات جهادی و بیمنت از محورهای اصلی فعالیت بسیج جامعه پزشکی است، گفت: برپایی این بیمارستانها نمادی از عزم و همت جهادگران سلامت برای ارتقای سطح سلامت عمومی در استان گلستان است.
مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه نینوا گلستان گفت: این طرح، با استقبال مردم منطقه همراه شده و بهویژه برای ساکنان روستاها و مناطق دوردست، دسترسی آسانتری به خدمات تخصصی پزشکی فراهم کرده است.
نظر شما