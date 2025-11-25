به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاقنژاد عصر سه شنبه در آئین رزمایش خدمترسانی جهادگران فاطمی ۵ که در عمود ۱۲ بلوار پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: بسیج بدون هیچ چشمداشتی در راستای جبران کمبودها و خدمترسانی فعالیت میکند و این فداکاری باید الگوی همه ما باشد.
وی افزود: اگر همه اعضای جامعه بسیجیگونه عمل کرده و بدون انتظار پاداش به خدمت مردم بپردازند، بسیاری از مشکلات جامعه به سرعت رفع خواهد شد و هیچ مانعی پایدار نخواهد ماند.
تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به مسیر پیادهروی طریق المهدی بیان کرد: پیادهروی سهشنبهها یک کار بزرگ و اثرگذار است و دشمنان انقلاب و ملت از این حرکتهای مردمی هزار برابر بیشتر از تهدیدات موشکی جمهوری اسلامی میترسند.
وی تأکید کرد: برای استمرار و تقویت این فعالیت مردمی، مسیر موکبزنی و پیادهروی طریق المهدی باید حفظ و توسعه یابد و از هرگونه ساختوساز در این مسیر که میتواند مانع حرکت پیادهرویها شود، جلوگیری شود تا این جریان اثرگذار با قدرت ادامه یابد.
حجت الاسلام اجاقنژاد در پایان خاطرنشان کرد: حرکتهای مردمی و جهادی در مسیرهای معنوی و فرهنگی مانند طریق المهدی، نماد همدلی و همافزایی اجتماعی است و حفظ این ظرفیتها نقش تعیینکنندهای در تقویت انسجام ملی و مقابله با تهدیدات دشمنان دارد.
