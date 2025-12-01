گرمسار میزبان زائران حسینی و رضوی با ۳ موکب ثابت

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه دوشنبه در آئین «همایش عهد همدلی» و یادواره شهدای عرصه هیئت و ستایشگری در گرمسار با قدردانی از خادمان و موکب‌داران اربعین حسینی اعلام کرد: ایجاد سه موکب ثابت در نقاط مختلف شهرستان با هدف خدمت‌رسانی مستمر به زائران امام حسین (ع) و زائران پیاده امام رضا (ع) آغاز شده است.

وی با بیان اینکه به موکب‌داران قول داده‌ایم که سه موکب ثابت را در سطح شهرستان ایجاد کنیم تا هم کار خدمت‌رسانی تسهیل شود و هم زائران از خدمات مناسب‌تری بهره‌مند شوند، افزود: موکب حضرت امام رضا علیه‌السلام در کنار شهرک صنعتی جنت‌آباد، موکب حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در عوارضی قم و موکب حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام روبه‌روی پلیس‌راه مسیر تهران، از جمله این موکب ها خواهد بود

فرماندار گرمسار ادامه داد: اولین موکب با حضور استاندار سمنان کلنگ‌زنی شد و چهار هزار متر زمین برای آن اختصاص یافت. تلاش می‌کنیم نقاط مناسب برای سایر مواکب نیز مشخص و تثبیت شود تا خادمان ما مجبور به جابه‌جایی مداوم تجهیزات نباشند.

همتی با تأکید بر اهمیت خدمات‌رسانی به زائران پیاده امام رضا علیه‌السلام نیز گفت: «ایجاد این فضاهای ثابت، امکان اسکان و استراحت مناسب را برای زائرینی که پیاده به سمت مشهد مقدس حرکت می‌کنند فراهم خواهد کرد.