به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک، در راستای مأموریت خود و با هدف حمایت از توسعه محصولات مرتبط با فناوریهای کوانتومی، از کلیه شرکتها، هستهها و گروههای فناور که توانایی تولید محصول فناورانه در زمینههای حسگری، تصویربرداری و ارتباطات کوانتومی دارند، دعوت میکند طرحهای خود را در چارچوب محورهای اعلامشده و مطابق با آئیننامه ستاد تهیه و از طریق سامانه خدمت به این ستاد ارسال کنند.
طرحهای دریافتی پس از طی مراحل داوری و ارزیابی تخصصی، در صورت تأیید، مشمول اقدامات حمایتی و اجرایی از سوی ستاد خواهند شد.
توسعه محصولات مرتبط با رمزنگاری کوانتومی و کاربردهای آن و توسعه محصولات مرتبط با حسگری، تصویربرداری کوانتومی و کاربردهای آن از حوزههای مورد حمایت در این فراخوان است.
متقاضیان میتوانند از ۱۵ آبانماه لغایت ۳۰ آذرماه فرم پیشنهادیه را تکمیل و به آدرس فراخوان ارسال کنند.
