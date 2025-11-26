به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک، در راستای مأموریت خود و با هدف حمایت از توسعه محصولات مرتبط با فناوری‌های کوانتومی، از کلیه شرکت‌ها، هسته‌ها و گروه‌های فناور که توانایی تولید محصول فناورانه در زمینه‌های حسگری، تصویربرداری و ارتباطات کوانتومی دارند، دعوت می‌کند طرح‌های خود را در چارچوب محورهای اعلام‌شده و مطابق با آئین‌نامه ستاد تهیه و از طریق سامانه خدمت به این ستاد ارسال کنند.

طرح‌های دریافتی پس از طی مراحل داوری و ارزیابی تخصصی، در صورت تأیید، مشمول اقدامات حمایتی و اجرایی از سوی ستاد خواهند شد.

توسعه محصولات مرتبط با رمزنگاری کوانتومی و کاربردهای آن و توسعه محصولات مرتبط با حسگری، تصویربرداری کوانتومی و کاربردهای آن از حوزه‌های مورد حمایت در این فراخوان است.

متقاضیان می‌توانند از ۱۵ آبان‌ماه لغایت ۳۰ آذرماه فرم پیشنهادیه را تکمیل و به آدرس فراخوان ارسال کنند.