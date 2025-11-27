مرکز مشاوره خانواده مهر رودسر؛ جایی که امید به خانواده‌ ها بازگشت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سال ۱۴۰۱، همزمان با افزایش چشمگیر طلاق و تنش‌های روانی و عاطفی در استان گیلان، مرکز مشاوره خانواده مهر در شهرستان رودسر آغاز به کار کرد. هدف این مرکز روشن بود؛ کاهش آسیب‌های اجتماعی خانواده‌ها و ارتقای مهارت‌های زندگی زوجین و والدین.

«محمدرضا اسدی» مدیر مرکز خانواده مهر رودسر و یکی از الگوهای موفق بسیجی در توضیح هدف از شکل‌گیری این مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ما برای زوجینی شکل گرفتیم که در آستانه آسیب رفتاری و روانی هستند؛ کسانی که تنش‌های عاطفی‌شان زیاد است یا نمی‌توانند با هم زندگی کنند. هدف ما این بود که بخشی از آسیب‌های اجتماعی کشور را کاهش دهیم.

مدیر اجرایی مراکز مشاوره خانواده مهر گیلان ادامه داد: مرکز مهر به دلیل خدمات رایگان و دسترسی آسان، توانسته اعتماد خانواده‌ها را جلب کرده و به مرجعی معتبر در حوزه مشاوره و روانشناسی خانواده‌ها تبدیل شود.

تیم تخصصی؛ دانشگاه و تجربه در خدمت آسیب‌ها

اسدی اضافه کرد: یکی از نقاط قوت مرکز، تیم تخصصی با تجربه بالا است. تیم شامل روانشناسان بالینی، زوج درمانگران، متخصصان اختلالات رفتاری کودکان و کارشناسان اختلالات خلقی است. دو نفر از اعضای تیم دارای دکترای تخصصی و بقیه سال‌ها در مراکز دانشگاهی و کلینیکی فعالیت کرده‌اند.

اسدی تأکید کرد: ما منتظر مراجعه کننده نمی‌مانیم؛ خودمان سراغ آسیب می‌رویم. در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، کمپ‌ها و محله‌های آسیب‌خیز حضور داریم تا پیشگیری و آموزش از مبدا انجام شود.

وی ادامه داد: مرکز مهر علاوه بر آموزش و کارگاه، پرونده‌های تخصصی زوجین در شرف طلاق را نیز پذیرش می‌کند. طی شش تا هفت ماه اخیر، ۵۵ زوج در شرف طلاق به مرکز ارجاع شدند که از این تعداد ۱۲ زوج موفق به سازش موقت شده‌اند.

خدمات رایگان و دسترسی آسان؛ بدون پیش‌داوری و برچسب

اسدی اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد مرکز مهر، رایگان بودن خدمات و سهل الوصول بودن آن است. افراد بدون نگرانی مالی یا قضاوت وارد می‌شوند و راهنمایی تخصصی دریافت می‌کنند؛ افراد با هر جنسیت و هر وضعیت اجتماعی می‌توانند وارد شوند و بدون هیچ برچسبی به دنبال راهکار و کمک باشند.

وی ادامه داد: مرکز مهر در کنار مشاوره حضوری، خدمات غیرحضوری و تلفنی نیز ارائه می‌دهد تا افراد در بافت محدود و آسیب دیده هم بتوانند بدون استرس و نگرانی مشاوره دریافت کنند؛ هزینه مشاوره‌های تخصصی در بازار معمولاً ۷۰۰ هزار تومان است، اما ما نهایتاً بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنیم و گاهی حتی کمتر، تا افراد احساس امنیت و باورپذیری بیشتری داشته باشند همچنین، مشاوره‌های غیرحضوری و پیگیری دوره‌ای، شامل ارزیابی خلق، شرایط زندگی و پیشرفت درمان است تا افراد به صورت مداوم همراهی شوند.

کارگاه‌ها و فعالیت‌های آموزشی

وی با تاکید بر اینکه مرکز مهر طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، کارگاه‌ها و جلسات متنوعی برای گروه‌های مختلف برگزار کرده است، گفت: ۴۸ کارگاه جمعیت و فرزندآوری با حضور ۷۶۰ شرکت کننده شامل آموزش مهارت‌های تربیتی، کنترل رفتار، تشخیص اختلالات کودکان و ارتقای توانمندی والدین انجام شده است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های پیش از ازدواج ادامه داد: ۷۸ کارگاه با ۱۱۰ نفر پذیرش پرونده با محوریت شناخت همسر، باورهای ازدواج، مهارت‌های سازگاری اولیه و آماده‌سازی برای سه سال اول زندگی مشترک برپا شده است همچنین ۳۸ کارگاه مهارت‌های زندگی و زوجی با شرکت ۷۵۵ نفر در راستای مدیریت خشم، استرس، تاب‌آوری، مهارت گفت‌وگو و حل تعارض انجام شده است.

اسدی به برگزاری ۲۳ کارگاه پیشگیری از طلاق با شرکت ۷۹۷ نفر آموزش برای زوجینی که هنوز به دادگاه نرفته‌اند و امید به بازگشت زندگی دارند اشاره کرد و افزود: ۲۳ کارگاه مهارت‌های همسرداری با ظرفیت ۷۸۷ نفر ویژه زوج‌های سال‌های نخست زندگی برای جلوگیری از تکرار تنش‌ها و افزایش سازگاری انجام شده است.

اسدی با اشاره به پذیرش ۱۴۵ نفر در زمینه مسائل تحصیلی، استرس، اختلالات رفتاری، ناخن جویدن و باورهای زندگی در حوزه کودک و نوجوان گفت: ۶۷ نفر از دانش‌آموزان پایه‌های ۱۱ و ۱۲ تحت مشاوره تحصیلی و شغلی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه ۳۸ برنامه رادیویی با عنوان «خانه مهر» با موضوعات مدیریت خشم زوجین، کاهش نشخوار ذهنی، نقش فرزند در اصطکاک خانوادگی و سایر مهارت‌های زندگی انجام گرفته است، اضافه کرد: معتقد هستیم سطح دانش خانواده‌ها نقش کلیدی در کاهش آسیب‌ها دارد.

اسدی تصریح کرد: امروز پدر و مادرها نمی‌توانند ارتباط مؤثر با فرزندشان برقرار کنند. ما مهارت‌های لازم را به خانواده‌ها می‌دهیم و نشان می‌دهیم چگونه با فرزندان و همسر خود ارتباط سالم برقرار کنند. نسل جوان، مهارت‌هایی می‌خواهد که والدین و مشاوران باید به آنها منتقل کنند.

وی مثال می‌زند: همانطور که کسی نمی‌تواند بدون مهارت با یک خودروی پیشرفته رانندگی کند، خانواده‌ها هم بدون مهارت با تکنولوژی و مسائل عاطفی فرزندان و همسران خود، آسیب می‌بینند.

از کارگاه‌های عملی تا چشم‌انداز کلینیک جامع سلامت روان

مرکز مشاوره خانواده مهر در رودسر، با برگزاری کارگاه‌های آموزشی ماهانه در شهرستان‌های مختلف، تلاش می‌کند راهکارهای عملی برای عبور از تعارض زوجین ارائه کند. این کارگاه‌ها به صورت عملی و رفتاری طراحی شده‌اند و زوج‌هایی که دچار تنش یا اختلال رفتاری هستند، می‌توانند مهارت‌های حل مسئله و مدیریت تعارض را در محیطی امن تمرین کنند.

مسئول مرکز معتقد است فرهنگ‌سازی یکی از کلیدهای موفقیت است: هدف ما این است که مردم هر شهرستان استان گیلان، وقتی با مشکلات روحی، اضطراب یا تنش‌های خانوادگی روبرو می‌شوند، بدانند مرکزی هست که بدون هیچ قضاوتی پذیرای آن‌ها است.

مرکز مهر با تیم درمان تخصصی و تحصیل‌کرده فعالیت می‌کند و گرچه نوپا است، اما در مسیر تبدیل شدن به یک کلینیک جامع سلامت روان قرار دارد. چشم‌انداز این مرکز شامل: کلینیک ویژه کودکان و نوجوانان با ارزیابی و درمان اختلالاتی از جمله بیش‌فعالی و اختلالات مرزی، کارگاه‌ها و آموزش‌های ویژه زوجین برای کاهش تنش و ارتقای مهارت‌های زندگی مشترک، کلینیک مشاوره خانوادگی برای ارائه خدمات تخصصی به همه خانواده‌ها، بدون محدودیت موضوع یا سن.

مسئول مرکز تاکید می‌کند که هدفشان ایجاد یک مرکز جامع و فراگیر است که تنها به زوج‌هایی با مشکلات شدید محدود نشود، بلکه همه خانواده‌ها با هر دغدغه‌ای بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

تا امروز، خانواده مهر در استان گیلان ۱۴ مرکز تخصصی دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۶ مرکز تخصصی برسد. هر مرکز بین ۳ تا ۵ درمانگر متخصص، شامل روان‌سنج، روان‌شناس کودک و زوج درمانگر دارد و در مکان‌های سهل‌الوصول و مناسب شهری قرار گرفته است تا دسترسی برای همه آسان باشد.

مسئول این مرکز تاکید می‌کند که خدمات مشاوره صرفاً نسخه واحد مجازی نیست و تجربه حضور در مرکز و تعامل مستقیم با درمانگر، تفاوت قابل توجهی ایجاد می‌کند. آنها می‌گویند: وقتی فردی احساس می‌کند دیده نمی‌شود، یا با مشکلات خانوادگی و رفتاری فرزندش تنهاست، حضور در یک مرکز معتبر و پذیرا می‌تواند زندگی او را تغییر دهد.

مرکز خانواده مهر با ترکیب آموزش، مشاوره و فرهنگ‌سازی تلاش می‌کند بخشی از آسیب‌های اجتماعی استان و کشور را کاهش دهد و با ترویج سلامت روان و مهارت‌های زندگی، به خانواده‌ها و جامعه امید ببخشد.