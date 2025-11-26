سردار حسینی: بسیج در هر شرایطی آماده ایثار و خدمت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی صبح چهارشنبه در اجتماع بسیجیان استان ایلام به مناسبت پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین اظهار کرد: بسیج امروز به نقطه‌ای از بالندگی و اثرگذاری رسیده است که در مأموریت‌های مختلف کشور نقش‌آفرین و تعیین‌کننده است.

وی تصریح کرد: آنچه در کلام نورانی فرمانده معظم کل قوا درباره فرهنگ بسیج مطرح شده، بهترین تبیین از هویت و مأموریت این نهاد الهی است.

وی تصریح کرد: بسیج در طول دهه‌های گذشته ثابت کرده است که برای انقلاب، نظام و ایران اسلامی در هر شرایطی آماده ایثار و خدمت است. امسال نیز فعالیت‌های هفته بسیج با عطر شهادت و فضای معنوی ایام فاطمیه همراه شد و حضور شهدای گمنام، روح تازه‌ای به این برنامه‌ها بخشید. بسیج امروز با تکیه بر توان بومی و مردمی، به یکی از پایه‌های امنیت پایدار و قدرت بازدارندگی کشور تبدیل شده است.

سردار حسینی افزود: مأموریت‌های بسیج در شرایط فعلی بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، شامل تربیت نیروهای تراز انقلاب اسلامی، برخورد هوشمندانه با تهدیدات دشمن و جبران خلأهای مدیریتی و اجرایی در شرایط بحران است.

وی گفت: بسیج رزمندگانی شجاع، زمان‌شناس، هوشیار و متعهد تربیت می‌کند و در عرصه‌های مختلف از دفاع سخت تا جنگ نرم، نقش‌آفرین است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام افزود: در دوران دفاع مقدس، بسیج در خط مقدم مقابله با دشمن حاضر بود و امروز نیز در بحران‌ها، مأموریت‌های امنیتی، فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کمک به نیازمندان پیشگام است. بسیج بازوی توانمند نظام در خدمات‌رسانی، امدادرسانی، محرومیت‌زدایی و کمک به دولت است.