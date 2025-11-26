به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سپ، وانکلیک بلوپی، سرویس جدیدی است که با تسهیل فرایند پرداخت آنلاین، امکان انجام تراکنش را تنها با یک کلیک فراهم کرده است؛ تجربهای ساده، سریع و امن که مفهوم پرداخت آنلاین را بازتعریف میکند.
کاربران برای استفاده از این سرویس میتوانند پس از ورود به درگاه اینترنتی سپ، با انتخاب گزینه بلوپی، مستقیماً وارد اپلیکیشن بلوبانک شوند و بدون نیاز به وارد کردن اطلاعاتی نظیر شماره کارت، CVV2، تاریخ انقضا و رمز پویا، تراکنش خود را نهایی میکنند.
در واقع سرویس وانکلیک بلوپی، تنها با یک کلیک فرایند پرداخت آنلاین را کوتاه کرده است اما سرعت و سادگی در روند ثبت تراکنش، به معنای کاهش امنیت نیست. در این روش، اطلاعات بانکی کاربران در محیط امن اپلیکیشن بلو ثبت و تراکنشها از طریق بسترهای رمزنگاریشده انجام میشوند؛ به این ترتیب، کاربران ضمن بهرهمندی از سرعت بالا، از امنیت کامل تراکنش نیز اطمینان دارند.
از بهبود تجربه کاربری تا کاهش خطا
در پرداخت آنلاین به روش معمول، بروز کوچکترین اشتباه در ورود اطلاعات بانکی یا تأخیر در دریافت رمز پویا، احتمال اختلال در فرآیند پرداخت را افزایش میدهد. سپ با شناسایی این مشکل و ارائه سرویس وانکلیک با همکاری بلوبانک تلاش کرده است تا با حل این چالش، تجربهای روان و لذتبخش را برای کاربران رقم بزند.
استفاده از این سرویس، علاوه بر کاهش زمان پرداخت، احتمال بروز خطا را نیز به حداقل میرساند و در نهایت این روند به طور چشمگیری آمار تراکنشهای موفق را افزایش میدهد.
مزایای ویژه برای کسبوکارها
وانکلیک علاوه بر سادهتر فرآیند پرداخت برای کاربران، مزایای متعددی برای صاحبان کسبوکارها و پذیرندگان درگاههای اینترنتی سپ دارد. کاهش ریزش کاربران در مرحله پرداخت، افزایش نرخ تبدیل(Conversion Rate)، رشد تعداد تراکنشهای موفق و بهبود رضایت مشتریان از مزیتهای استفاده از این سرویس برای کسبوکارهای آنلاین است.
از سوی دیگر، پیادهسازی وانکلیک بلوپی برای پذیرندگان بهسادگی و بدون نیاز به تغییرات پیچیده انجام میشود. این ویژگی باعث شده است تا حتی کسبوکارهای کوچک نیز بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن از مزایای آن بهرهمند شوند.
پیشگامی سپ در نوآوری پرداخت
شرکت پرداخت الکترونیک سامان بهعنوان اولین ارائهدهنده خدمات پرداخت در ایران و دارنده رتبه نخست صنعت پرداخت خاورمیانه، همواره در مسیر نوآوری و تحول دیجیتال پیشقدم بوده است. از ارائه نخستین درگاه پرداخت اینترنتی کشور تا توسعه اپلیکیشن ۷۲۴ و اکنون معرفی سرویس وانکلیک بلوپی، سپ نشان داده است که رضایت، امنیت و تجربه کاربر در قلب مأموریت این شرکت قرار دارد.
سپ با تکیه بر زیرساخت فنی پیشرفته و رویکرد نوآورانه خود، همچنان به خلق راهکارهایی میپردازد که پرداخت را برای میلیونها ایرانی سادهتر، امنتر و سریعتر کند.
علاقهمندان برای استفاده از این سرویس میتوانند از طریق شماره تماس ۸۴۳۴۵۷۲۴ -۰۲۱ و یا پست الکترونیکی epay@sep.ir با کارشناسان سپ در تماس باشند.
