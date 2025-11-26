ضربه نیروهای مسلح به رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه فراموش نشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیب دوم پاسدار مهدی رفیق دوست ظهر چهارشنبه در جمع بسیجیان دوگنبدان با اشاره به اهمیت فضای همدلی در کشور، اظهار کرد: این وحدت و انسجامی که بعد از جنگ ۱۲ روزه به وجود آمد را باید قدر بدانیم و تلاش کنیم که این وحدت، همیشه باشد، زیرا هیچ قدرتی نمی‌تواند این وحدت، همدلی و انسجام را از بین ببرد و چنین سرزمینی را نابود کند.

وی افزود: اسرائیل با وسعت ۲۲ هزار کیلومترمربع، جمعیت ۸ تا ۱۰ میلیون نفر و ۶ استان، دارای نزدیک به ۴۰۰ هزار نیروی مسلح است، از نظر جغرافیایی با اکثر کشورهای جهان ارتباط دارد، چهارمین ارتش مجهز جهان است و در آئین یهود، اعتقاد خاصی به سلطه‌گری جهانی وجود دارد.

جانشین قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: این رژیم دارای پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و تکنولوژی است و در جنگ ۱۲ روزه نیز تمام جهان کفر پشت سر این رژیم صهیونیستی ایستاده بودند.

وی با اشاره به اینکه صهیونیست‌ها سال‌ها به دنبال حمله به ایران بودند، ادامه داد: ترامپ صراحتاً گفته بود که در جریان مذاکرات، سناریو و طراحی حمله به ایران را پیشنهاد دادم تا رژیم صهیونیستی را از سقوط حتمی نجات دهم.

رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه سیلی سختی از ایران اسلامی خورد

سردار رفیق دوست بیان کرد: رژیم صهیونیستی دارای ۵ لایه سامانه دفاعی است، اما در جنگ ۱۲ روزه سیلی سختی از ایران اسلامی خورد.

وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در این جنگ به‌دنبال نابودی نظام اسلامی بود، بیان کرد: می‌خواستند بعد از ترور فرماندهان و دانشمندان، مردم را به آشوب و اغتشاش دعوت کنند اما نقشه آن‌ها با اتحاد و وحدت ملت بزرگ ایران نقش بر آب شد.

جانشین قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آمریکا و جهان غرب با حمایت کامل به ایران حمله کردند، کشورهای منطقه آسمانشان را در اختیار آمریکا قرار دادند و از پایگاه‌های آمریکایی، ایران را بمباران می‌کردند.

وی آمریکایی‌ها را محور اصلی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عنوان کرد و افزود: نظام سلطه با تمام توانش تلاش کرد نظام اسلامی را سرنگون کند اما نتوانست،

سردار رفیق‌دوست با اشاره به تغییر معادلات از روز ششم جنگ ۱۲ روزه، گفت: وقتی موشک‌های پیشرفته ایران به سمت صهیونیست‌ها ارسال شد، لرزه به اندام دشمن افتاد، نظام سلطه و رژیم صهیونیستی خسارات سنگینی خوردند که سانسور شد اما حقیقت این بود که موساد، وزارت جنگ، مؤسسه علوم وایزمن و بسیاری از نقاط حیاتی و استراتژیک اسرائیل نابود شد.

وی با اشاره به سخنان ترامپ گفت: ترامپ اعتراف کرد که با پیشنهاد آتش‌بس، حقیقتاً رژیم صهیونیستی را نجات دادم.

اگر دشمن دوباره دست به غلطی بزند، ضربه بسیار سختی دریافت خواهد کرد

جانشین قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز ضروری است که در تمام زمینه‌ها در مقابل دشمنان قوی باشیم زیرا مردم باوجود همه مشکلات، پای آرمان‌هایشان ایستاده‌اند.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند تا می‌توانید به این مردم خدمت کنید، بنابراین تا زمانی که این اتحاد و وحدت وجود دارد، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و اگر دوباره دست به غلطی بزند، ضربه بسیار سختی دریافت خواهد کرد.