خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست-هادی رضایی: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه (۲۳ خرداد تا ۴ تیر ۱۴۰۴) که با تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران آغاز و با حملات آمریکا به مراکز هستهای کشور همراه بود، نقطه عطفی در تاریخ دفاعی جمهوری اسلامی ایران بود. این نبرد، که با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ایران و وحدت ملی بینظیر مردم همراه شد، نهتنها هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را فرو ریخت، بلکه جایگاه ایران را بهعنوان یک قدرت تعیینکننده در معادلات منطقهای و جهانی تثبیت کرد.
ابعاد جنگ ۱۲ روزه و دستاوردهای نظامی ایران
جنگ ۱۲ روزه، که با حمله رژیم صهیونیستی و شهادت جمعی از فرماندهان ارشد، دانشمندان هستهای و غیرنظامیان همراه بود، آزمونی بزرگ برای توان دفاعی ایران بود. با وجود غافلگیری اولیه، نیروهای مسلح ایران با بسیج سریع توان خود، پاسخهایی کوبنده و گسترده به دشمن دادند. سامانههای پدافند هوایی چندلایه رژیم صهیونیستی، که پیشتر بهعنوان نفوذناپذیر تبلیغ میشدند، در برابر موشکهای بالستیک و پهپادهای ایرانی ناکارآمد شدند.
عملیات «وعده صادق ۳» با ۲۲ موج حملات موشکی و پهپادی، مراکز حساس نظامی، راهبردی و تحقیقاتی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد و خسارتهای سنگینی به زیرساختهای دشمن وارد کرد. این عملیات، به گفته کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، تنها بخشی از توان نظامی ایران را به نمایش گذاشت و بخش اعظم قدرت دفاعی کشور همچنان در پرده ابهام باقی مانده است.
سرلشکر موسوی: پاسخ کوبندهتر در انتظار متجاوزان
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در پیامها و سخنرانیهای خود پس از جنگ ۱۲ روزه، بارها بر آمادگی بیسابقه نیروهای مسلح برای دفاع از کشور تأکید کرده است. او در مراسم اربعین شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: دست ما هم برای مذاکره و هم برای جنگ پر است. ملت ایران جنگطلب نیست، اما اگر دشمنان قصد تجاوز مجدد داشته باشند، پاسخ ما کوبندهتر و متفاوت خواهد بود.
امیر موسوی با اشاره به نقش کلیدی وحدت ملی و توان بومی نیروهای مسلح در توقف ماشین جنگی دشمن، افزود: ایران اراده خود را بر آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کرد. ما تحرکات دشمن را رصد میکنیم و در صورت هرگونه خطای راهبردی، متجاوزان را به سیاهچالههای تاریخ خواهیم فرستاد.
او همچنین از نقش نیروی انتظامی (فراجا) در تأمین امنیت داخلی طی این جنگ تمجید کرد و گفت: فراجا با حضور مؤثر و هماهنگ با نیروهای مسلح، امنیت ملی را تضمین کرد.
امیر سرلشکر حاتمی: همدلی ارتش و سپاه، کلید پیروزی
امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش، در دیدار صمیمانه با فرمانده سپاه، بر همافزایی بینظیر ارتش و سپاه در جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد. او اظهار داشت: همدلی و هماهنگی ارتش و سپاه در این نبرد، فرمول بینظیری برای پیروزی بود. این اتحاد، دشمن را در بهت و حیرت فرو برد و نشان داد که نیروهای مسلح ایران آماده مقابله با هر تهدیدی هستند.
امیر حاتمی همچنین به ارتقای توان پدافندی ارتش پس از جنگ اشاره کرد و گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه، نقاط قوت و ضعف ما را مشخص کرد. امروز سامانههای پدافندی ما به سطحی از آمادگی رسیدهاند که هرگونه تجاوز احتمالی را در نطفه خفه خواهند کرد.
این اظهارات نشاندهنده تمرکز ارتش بر تقویت زیرساختهای دفاعی و آمادگی برای پاسخ سریع به تهدیدات است.
سرلشکر پاکپور: آمادگی رزمی سپاه در اوج است
سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز در اظهاراتی بر آمادگی رزمی بالای یگانهای سپاه تأکید کرد. او گفت: سپاه پاسداران در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که توان پاسخگویی به هرگونه تهدید در کوتاهترین زمان را دارد. رزمندگان ما با ضربات پیدرپی، هیمنه دفاعی دشمن را در هم شکستند.
سردار پاکپور همچنین به نقش نیروی قدس در تقویت محور مقاومت اشاره کرد و افزود: جبهه مقاومت امروز قدرتمندتر از همیشه است و هرگونه ماجراجویی دشمن با پاسخ قاطعتر مواجه خواهد شد.
بیانیه رسمی سپاه نیز این جنگ را «نمایش اقتدار نظامی و وحدت ملی» توصیف کرد و بر آمادگی کامل برای دفاع از کشور تأکید داشت.
سردار نجات: پدافند ایران در بالاترین سطح آمادگی است
سردار حسین نجات، جانشین قرارگاه ثارالله (ع)، در مراسم گرامیداشت شهدای اقتدار ارتش، بر آمادگی بیسابقه سامانههای پدافندی ایران تأکید کرد. وی اظهار داشت: با وجود غافلگیری اولیه در جنگ، پاسخ ایران قاطع و منسجم بود. امروز پدافند ما به سطحی از توان عملیاتی رسیده که آماده مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی است.
نجات افزود که تجربه جنگ، روند ارتقای سامانههای دفاعی را تسریع کرده و نقاط ضعف شناساییشده در حال رفع هستند.
آمادگی چندلایه برای دفاع و بازدارندگی
کارشناسان نظامی معتقدند که جنگ ۱۲ روزه، نقطه عطفی در تقویت توان دفاعی ایران بود. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهار داشت: نبرد ۱۲ روزه تنها بخشی از توان نظامی ایران را به نمایش گذاشت. قدرت دفاعی ما فراتر از این نبرد است و هرگونه تجاوز با واکنش شدید مواجه خواهد شد.
کارشناسان حقوق بینالملل، نیز موفقیت ایران را نتیجه ترکیب اتحاد ملی، دیپلماسی هوشمندانه و اقتدار نظامی دانست و تاکید دارند: ایران با تکیه بر خودیاری نظامی و حمایت بی چشمداشت ملت، دشمن را از توهماتش بازداشت. این جنگ همچنین نشان داد که ایران در حوزههای موشکی، راداری، جنگ الکترونیک و پدافند هوایی به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته است.
وحدت ملی: سلاح اصلی در برابر تهدیدات
یکی از برجستهترین دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه، نمایش وحدت ملی بود. رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه تأکید کردند: کار بزرگ مردم در این جنگ، از جنس عزم، اراده و اعتماد بهنفس ملی بود. این وحدت، محاسبات دشمن را بر هم زد.
این انسجام، به گفته فتحالله توسلی، نماینده مجلس، ملت ایران را از این آزمون بزرگ سرافراز بیرون آورد.
چشمانداز آینده: آمادگی برای پاسخ قاطع
اظهارات فرماندهان و تحلیلگران نشان میدهد که نیروهای مسلح ایران نهتنها از تجربه جنگ ۱۲ روزه درسهای ارزشمندی آموختهاند، بلکه با تقویت زیرساختهای دفاعی، آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید احتمالی هستند. سرلشکر موسوی در گفتگو با مقامات قطری تأکید کرد: حقانیت ایران در این جنگ به جهانیان ثابت شد و ما با تمام توان در برابر زورگویی ایستادگی کردیم.
سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح نیز هشدار داد: رژیم صهیونیستی درس بزرگی از این جنگ گرفت و در صورت تکرار تجاوز، با پاسخ قاطعتر و سختتری مواجه خواهد شد.
این پیامها نشاندهنده عزم ایران برای حفظ بازدارندگی و دفاع از منافع ملی است.
نتیجهگیری
جنگ ۱۲ روزه، با وجود خسارات و شهادت جمعی از بهترین فرزندان ایران، به صحنهای برای نمایش اقتدار نظامی، وحدت ملی و دیپلماسی هوشمندانه تبدیل شد. اظهارات سرلشکر موسوی، امیر حاتمی، سرلشکر پاکپور و دیگر فرماندهان، همگی بر یک نکته تأکید دارند: نیروهای مسلح ایران در اوج آمادگی قرار دارند و هرگونه ماجراجویی دشمن با پاسخی کوبندهتر از گذشته مواجه خواهد شد. این آمادگی، پشتوانهای برای امنیت و آرامش ملت ایران و تضمینی برای حفظ استقلال و عزت کشور در برابر تهدیدات است.
نظر شما