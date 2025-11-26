به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از اوایل روز چهارشنبه افزایش سرعت باد، مواج شدن دریا و رشد امواج پیش‌بینی شده است. به همین دلیل، هواشناسی مازندران توصیه کرده است شناگران، قایق‌سواران، صیادان و تمامی فعالان دریایی از تردد و انجام هرگونه عملیات در دریا خودداری کنند.

هواشناسی اعلام کرد: در این بازه زمانی، احتمال خطر برای شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، افزایش ارتفاع موج و همچنین اختلال در انجام فعالیت‌های تفریحی و ورزشی دریایی وجود دارد.

هواشناسی مازندران در پایان تأکید کرد: وضعیت دریا از عصر جمعه رو به بهبود خواهد گذاشت، اما هرگونه فعالیت باید صرفاً با دریافت آخرین اطلاعیه‌های جوی صورت گیرد.