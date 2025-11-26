  1. استانها
  2. مازندران
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

فعالیت‌های دریایی در خزر ۴۸ ساعت ممنوع شد

فعالیت‌های دریایی در خزر ۴۸ ساعت ممنوع شد

ساری - هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد، از ناپایداری شرایط جوی در آب‌های ساحلی استان خبر داد و هرگونه فعالیت دریایی در بخش‌های مختلف ساحل خزر را برای ۴۸ ساعت آینده ناامن اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از اوایل روز چهارشنبه افزایش سرعت باد، مواج شدن دریا و رشد امواج پیش‌بینی شده است. به همین دلیل، هواشناسی مازندران توصیه کرده است شناگران، قایق‌سواران، صیادان و تمامی فعالان دریایی از تردد و انجام هرگونه عملیات در دریا خودداری کنند.

هواشناسی اعلام کرد: در این بازه زمانی، احتمال خطر برای شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، افزایش ارتفاع موج و همچنین اختلال در انجام فعالیت‌های تفریحی و ورزشی دریایی وجود دارد.

هواشناسی مازندران در پایان تأکید کرد: وضعیت دریا از عصر جمعه رو به بهبود خواهد گذاشت، اما هرگونه فعالیت باید صرفاً با دریافت آخرین اطلاعیه‌های جوی صورت گیرد.

کد خبر 6669065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      آخ خدایا کاش خراسان باران بیاد. خدا زمین داره میسوزه از بی ابی . دریغ از یه روز ابری. اذر شد . خدارحم کنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها