به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های جوی، از امروز سه‌شنبه ۴ شهریور تا جمعه ۶ شهریور سرعت وزش باد در آب‌های شمال کشور به ۲۴ نات (۴۵ کیلومتر بر ساعت) خواهد رسید و سبب افزایش ارتفاع امواج دریا می‌شود.

این شرایط برای مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در دریای خزر پیش‌بینی شده و می‌تواند پیامدهای مخاطره‌آمیز به همراه داشته باشد.

از جمله اثرات مخاطره‌آمیز این شرایط می‌توان به خطر غرق شدن شناگران، احتمال پاره شدن تورهای صیادی، صدمه به ماهیان در قفس، آسیب به قایق‌های کوچک تفریحی و مسافری و شناورهای سبک و اختلال در تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی، و همچنین احتمال خسارت به تأسیسات دریایی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی کشور همچنین توصیه کرد که شهروندان از شنا خودداری کرده، تردد قایق‌های سبک و تفریحی محدود شود و ورود و خروج کشتی‌ها به بندر با احتیاط انجام گیرد.

تردد کشتی‌های تجاری باید با احتیاط صورت گیرد، فعالیت‌های شیلاتی و پشتیبانی صنایع فراساحل محدود شود و تمام فعالان دریایی اقدامات لازم برای مقابله با شرایط پیش رو را انجام دهند.