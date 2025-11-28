به گزارش خبرنگار مهر، انجمن علمی امامت حوزه علمیه و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نشست علمی «غدیر، محور وحدت اسلامی» را برگزار می‌کنند.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی رئیس انجمن امامت حوزه علمیه و مرکز الحضاره لبنان به ارائه محورهای مورد نظر این نشست خواهند پرداخت.

دبیر علمی این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی علیزاده نجار، عضو هیأت علمی بنیاد بین المللی امامت است.

نشست علمی «غدیر، محور وحدت اسلامی» از تبیین نظری تا برنامه عملیاتی روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ساعت ۱۰ در قم، بلوار ۱۵ خرداد نبش کوچه ۶ برگزار می‌شود.