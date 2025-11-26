خیانت امارات در میان سرمای مرگبار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست روز نوشت: پایگاه خبری عبری زبان وای نت در گزارشی در این رابطه اعلام کرد، رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را به کار بسته است تا پروژه احداث جاده و خط آهن ممتد از امارات متحده عربی تا حیفا که میتواند هند و خاورمیانه را به اتحادیه اروپا متصل کند، از کما خارج کند. براساس گزارش این رسانه عبری زبان، میری ریگیو وزیر ترابری رژیم صهیونیستی هفته گذشته سفر مرموز و غیر رسانهای به امارات متحده عربی داشت تا جانی دوباره به پروژه احداث این جاده بپردازد. وای نت تاکید کرد، بر خلاف سفرها و فعالیتهای این وزیر، این بار خبری از تصاویر، عکس و ویدئو نبود و هیچ انعکاسی در صفحاتش در شبکههای اجتماعی پیدا نکرد، تیم رسانهای وزیر هم هیچ نوع فعالیتی در این زمینه از خود نشان نداد و خود وزیر نیز با هیچیک از رسانهها گفتگو نکرد، تا این تلاش در سکوت کامل انجام شود.
دلیل آن احتمالاً در جلسه مهم و احتمالاً تعیین کنندهای است که چهارشنبه گذشته بین ریگیو و تیمش و یک چهره برجسته نزدیک به خانواده حاکم برگزار شد: در این جلسه رئیس راهآهن اتحاد، سازمان راهآهن ملی امارات، و وزیر حمل و نقل امارات حضور داشتند. این جلسه که چندین ساعت طول کشید، بر فعال سازی مجدد این پروژه که «راهآهن صلح» نامگذاری شد، متمرکز بود. این جاده قرار است کالاها را از هند به بندر ابوظبی و از آنجا، از طریق راهآهن پرسرعت از طریق دبی، عربستان سعودی و اردن به بندر حیفا وارد کند. از حیفا، کالاها با کشتی به اروپا و ایالات متحده توزیع خواهند شد.
رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را برای نجات این پروژه از کما به کار بسته است و پس از آن صورت گرفت که مقامات فرانسوی و ترکیهای در ماههای اخیر به آمریکاییها که بر این طرح نظارت دارند، فشار آوردند تا مسیر راهآهن را از طریق سوریه و لبنان تغییر دهند. در بخش دیگری از این گزارش هم آمده است: از زمان شروع جنگ غزه، این پروژه متوقف شده است، اما با وجود آن اماراتیها توقفی در پیشبرد آن نداشتهاند، و در مذاکرات خود با هندیها، سعودیها و اردنیها پیشرفت قابل توجهی را کسب کردهاند.
این خیانت به فلسطین و منطقه در حالی صورت میگیرد که امارات و شرکای غربی آن هیچ توجهی به فاجعه انسانی در غزه ندارند، منابع محلی فلسطین، گزارش دادند بسیاری از چادرهای آوارگان فلسطینی در منطقه المواصی در جنوب نوار غزه بر اثر بارش شدید باران و سیلابها غرق شده است.تیمهای امداد و نجات اعلام کردهاند که بسیاری از چادرهای مستقر در اردوگاهها دچار آبگرفتگی شده و صدها چادر در برکههای ناشی از باران فرو رفته است. این بحران جدید در حالی رخ میدهد که حملات اخیر اسرائیل باعث تخریب ۹۲ درصد ساختمانهای مسکونی غزه شده و بسیاری از شهروندان مجبور به زندگی در چادرهای آسیبپذیر یا خانههای نیمهویران هستند. این چادرها نه از گرمای تابستان محافظت میکنند و نه در برابر سرمای زمستان مقاوماند و در برابر سیلابها آسیبپذیر هستند.
سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ضمن اشاره به بارش باران و سیلاب در نوار غزه، بر افزایش درد و رنج آوارگان و ناتوانی جامعه بینالمللی و کشورهای اسلامی در امدادرسانی به دلیل محاصره رژیم صهیونیستی تأکید کرد. دفتر رسانهای غزه نیز اعلام کرد که بر اساس آمار ارائه شده از سوی رژیم صهیونیستی، دست کم نیمی از مردم غزه در طی روز تقریباً هیچ غذایی دریافت نمیکنند. دفتر رسانهای دولت غزه با انتشار گزارشی اعلام کرد که نزدیک به ۴۲ درصد از ساکنان نوار غزه هیچ وعده غذایی در طول روز دریافت نمیکنند و ۵۸ درصد باقیمانده نیز تنها به یک وعده دسترسی دارند. صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) از تخریب همهجانبه ۹۷ درصد مدارس نوار غزه در اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.
در این میان هم الجزائر با صدور بیانیهای، نقضهای مکرر آتشبس در غزه از سوی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم و آن را بخشی از پروژه پاکسازی نژادی برای جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین توصیف کرد. الجزائر در بیانیه مذکور با شدیدترین الفاظ نقضهای مکرر توافق آتشبس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و از میانجیگران بینالمللی و طرفهای ضامن طرح صلح خواست تا اقدامات فوری و قاطعی برای نجات این توافق و اجرای کامل آن انجام دهند.
وی در ادامه افزود که از زمان اجرای آتشبس ۴۰ روز پیش، رژیم صهیونیستی نقضهای آشکاری در توافق آتشبس مرتکب شده است که به شهید شدن بیش از ۳۰۰ فلسطینی، از جمله زنان و کودکان، منجر شده است. وی همچنین تصریح کرد: «رژیم صهیونیستی به توافقات اهمیت نداده، تعهدات خود را نادیده میگیرد و تلاشهای میانجی گران و ضامنان بینالمللی را به چالش میکشد.» خبر دیگر آنکه جنبش المجاهدین فلسطین در واکنش به ترور رزمنده فلسطینی اعلام کرد که صهیونیستها با قتل و ترور میخواهند فلسطینیها را از سرزمینشان اخراج کنند.
از سوی دیگر وزیر خارجه اردن اعلام کرد: «اقدامات شهرکنشینان و قتل روزانه فلسطینیان، زمینهساز انفجار اوضاع در کرانه باختری است.»ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن تأکید کرد که تلاشها برای پایان دادن به جنگ غزه و برقراری ثبات در منطقه با شرکای بینالمللی ادامه دارد. به نقل از الجزیره مباشر، وی تصریح کرد: «بیش از ۵۰۰ مورد نقض آتشبس از سوی اسرائیل در غزه ثبت شده است.»
