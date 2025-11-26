  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

موفقیت‌ سریال «آبان» در جشنواره اسپانیایی

موفقیت‌ سریال «آبان» در جشنواره اسپانیایی

سریال «آبان» به کارگردانی رضا دادویی و تهیه‌کنندگی مجید مولایی، ۲ جایزه جشنواره بین‌المللی جشنواره اسپانیا را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم شیدا، سریال «آبان» ساخته رضا دادویی در اولین حضور بین‌المللی خود در سی و هفتمین جشنواره خیرونا، جایزه ویژه هیأت داوران را از آن خود کرد. همچنین جایزه استعداد برتر کارگردانی به همراه تندیس جشنواره به کارگردان اثر اهدا شد.

هیئت داوران، کمیته انتخاب و مدیریت جشنواره، به‌پاس شایستگی‌های هنری، کیفیت ساخت و اهمیت ارزش‌های محتوایی، این جوایز را به سریال «آبان» و کارگردان آن اهدا کرد.

جشنواره خیرونا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین رویدادهای سینمایی کاتالونیا و اسپانیا، هر ساله بیش از ۵۰ هزار بیننده را به خود جذب می‌کند و یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های معرفی سینمای مستقل و نوآورانه در حوزه مدیترانه است.

سریال «آبان» با بازی هنرمندانی چون شهاب حسینی، لاله مرزبان، امین حیایی، میرسعید مولویان، مینا ساداتی، رضا اخلاقی‌راد، بهاره کیان‌افشار، حمید ابراهیمی و بهزاد خلج اولین محصول اختصاصی پلتفرم شیدا است که پیش از این در داخل کشور، با استقبال مخاطبان روبرو شد.

پخش بین‌المللی این سریال را کمپانی هفت آسمان (Seven Skies) برعهده دارد.

کد خبر 6669218
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      این چه جشنواره داغونی که به همچین اثری جایزه داده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها