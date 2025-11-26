فراخوان مشارکت دانشجویان دکتری در برنامه دانشمندان جوان مؤسسه IIASA

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، فراخوان رسمی برنامه تابستانه «دانشمندان جوان» (YSSP) مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی (IIASA) برای سال ۲۰۲۶ منتشر شد.

این برنامه با هدف حمایت از دانشجویان دکتری فعال در حوزه‌های مرتبط با دستور کار پژوهشی بین‌رشته‌ای این مؤسسه طراحی شده و آخرین مهلت ثبت‌نام آن دوشنبه ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شده است. این مهلت تمدید نخواهد شد.

مؤسسه IIASA که از مراکز معتبر جهانی در زمینه تحلیل سیستمی محسوب می‌شود، هر سال حدود ۵۰ دانشجوی دکتری از سراسر جهان را برای یک دوره پژوهشی سه‌ماهه پذیرش می‌کند.

شرکت‌کنندگان در این مدت ضمن کار روی بخشی از رساله دکتری خود، از راهنمایی استادان برجسته IIASA و دسترسی به نرم‌افزارها و سامانه‌های تحقیقاتی پیشرفته این مؤسسه بهره‌مند می‌شوند.

با توجه به عضویت بنیاد ملی علم ایران در مؤسسه IIASA، دانشجویان ایرانی نیز واجد شرایط بهره‌مندی از تسهیلات این برنامه هستند.

این برنامه برای دانشجویانی طراحی شده است که موضوع رساله آن‌ها با حوزه‌های تحقیقاتی جاری IIASA سازگار باشد. دانشجویان در محیطی پژوهشی با رویکرد بین‌رشته‌ای و بین‌المللی فعالیت کرده و به‌عنوان نخستین خروجی، مقاله‌ای علمی بر پایه یافته‌های خود تدوین خواهند کرد. همچنین امکان شکل‌گیری ارتباطات حرفه‌ای و همکاری‌های بلندمدت در شبکه جهانی پژوهشگران IIASA فراهم خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند حداکثر دو برنامه پژوهشی را برای همکاری انتخاب کنند و توصیه شده است پیش از تدوین پروپوزال، تمامی توضیحات و دستورالعمل‌های ارائه‌شده در پورتال رسمی مؤسسه به دقت مطالعه شود. اطلاعات تکمیلی از طریق لینک معرفی‌شده در سایت IIASA در دسترس قرار دارد.

در توضیحات این فراخوان تأکید شده است که IIASA دارای آزمایشگاه نیست و بنابراین مناسب دانشجویانی که نیازمند انجام پژوهش‌های آزمایشگاهی هستند، نمی‌باشد. همچنین در صورت استفاده از داده‌های تجربی، باید همه داده‌ها پیش از شروع برنامه YSSP جمع‌آوری شده باشند.

حوزه‌های اولویت‌دار پژوهشی IIASA در فراخوان YSSP 2026 شامل حوزه‌های حکمرانی تحول‌آفرین، تاب‌آوری و ریسک سیستمیک، مدل‌سازی اکتشافی سامانه‌های انسان–طبیعت و اکوسیستم‌های نوین داده، خدمات اکوسیستم، تنوع زیستی، آینده زیست‌کره، و امنیت آب، اقتصاد فرصت‌های برابر و اقتصاد تغییرات تحول‌آفرین، ارزیابی یکپارچه تغییر اقلیم، اثرات اقلیمی، مدیریت آلودگی و سیستم‌های خدمات پایدار، عدالت و برابری، سلامت و سالمندی، مهاجرت و مدل‌سازی جمعیت‌شناختی چندبعدی است.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به سایت بنیاد ملی علم ایران مراجعه کنند و یا از طریق سامانه کایپر، بخش «متقاضیان/پژوهشگران»، فرم پروپوزال خود را ارسال کنند. ارسال طرح باید از طریق کارتابل «مدرسه تابستانه دانشمندان جوان یاسا (YSSP)» انجام شود.