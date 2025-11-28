  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

راه‌اندازی سامانه جامع انتشارات در کتابخانه مجلس

معاون پژوهشی کتابخانه مجلس گفت: راه‌اندازی سامانه جامع انتشارات در دستور کار معاونت پژوهشی کتابخانه مجلس است.

حبه گزارش خبرگزاری مهر، سیدباقر میرعبداللهی معاون پژوهشی کتابخانه مجلس در نشست هم‌اندیشی مدیران کتابخانه مجلس با استادان علم اطلاعات و دانش‌شناسی گفت: یکی از گروه‌های پنج‌گانه پژوهشی به نام مطالعات اسنادی، موزه‌ای و کتابداری در معاونت پژوهشی کتابخانه مجلس وجود دارد که طبق اساسنامه، وظیفه پرداختن به حوزه کتابداری را بر عهده دارد.

وی افزود: همچنین شورای پژوهش و انتشارات در آستانه برگزاری پنجمین جلسه خود قرار دارد و این نشان می‌دهد که برخی از پیشنهادها در حال اجرا هستند.

معاون پژوهشی کتابخانه مجلس گفت: معاونت پژوهش در پی‌ پیگیری موضوع سامانه جامع انتشارات و تغییر شکل ارائه کتاب‌هاست و تلاش می‌کند محتوای نشریات مانند سفرنامه‌ها و خاطرات را که مخاطب عامه دارند، عمومی‌تر کند.

زینب رازدشت تازکند

