حبه گزارش خبرگزاری مهر، سیدباقر میرعبداللهی معاون پژوهشی کتابخانه مجلس در نشست هم‌اندیشی مدیران کتابخانه مجلس با استادان علم اطلاعات و دانش‌شناسی گفت: یکی از گروه‌های پنج‌گانه پژوهشی به نام مطالعات اسنادی، موزه‌ای و کتابداری در معاونت پژوهشی کتابخانه مجلس وجود دارد که طبق اساسنامه، وظیفه پرداختن به حوزه کتابداری را بر عهده دارد.

وی افزود: همچنین شورای پژوهش و انتشارات در آستانه برگزاری پنجمین جلسه خود قرار دارد و این نشان می‌دهد که برخی از پیشنهادها در حال اجرا هستند.

معاون پژوهشی کتابخانه مجلس گفت: معاونت پژوهش در پی‌ پیگیری موضوع سامانه جامع انتشارات و تغییر شکل ارائه کتاب‌هاست و تلاش می‌کند محتوای نشریات مانند سفرنامه‌ها و خاطرات را که مخاطب عامه دارند، عمومی‌تر کند.