به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری عصر یکشنبه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان بر لزوم گسترش همکاری بازرسی کل استان و نیروی انتطامی در مسیر امنیت پایدار و مبارزه با فساد تاکید و اظهار کرد: گسترش فضای همکاری، همدلی و همافزایی میان بازرسی کل استان و نیروی انتظامی بهمنظور ارتقای امنیت پایدار و خدمترسانی مؤثرتر به مردم ضروری است.
بازرس کل کردستان ضمن قدردانی از رشادتها، مجاهدتها و تلاشهای شبانهروزی کارکنان فراجا در زمینه کنترل حوادث و اغتشاشات اخیر، نقش نیروی انتظامی را در تأمین امنیت و آرامش در سطح استان بسیار مؤثر و تعیینکننده دانست.
حیدری با اشاره به اهمیت مبارزه جدی و همهجانبه با فساد، بر آمادگی کامل بازرسی کل استان برای تقویت همکاری نزدیک و مستمر با مجموعه نیروی انتظامی، بهویژه پلیس امنیت اقتصادی و اطلاعات نیروی انتظامی در راستای پیشگیری، شناسایی و ریشهکن کردن مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
وی افزود: تحقق سلامت اداری و اقتصادی نیازمند عزم مشترک، هماهنگی و اقدام هوشمندانه همه دستگاههای ذی مدخل است.
وی آرامش حاکم بر استان در روزهای اخیر را نتیجه تدابیر مدبرانه، اقدامات هوشمندانه تمامی نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و اجرایی عنوان کرد و گفت: کشور در شرایط کنونی با جنگ ترکیبی و فشارهای مضاعف اقتصادی مواجه است و رسالت همه مسئولان و کارگزاران، مقابله هوشمندانه با تهدیدات و ایستادگی در برابر دشمنان است.
سازمان بازرسی نقش مهمی در پیگیری مسائل و مشکلات استان دارد
سردار الهی فرمانده انتظامی استان کردستان نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مجموعه بازرسی کل استان، نقش این نهاد نظارتی را در پیگیری مسائل و مشکلات استان بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: در بسیاری از موضوعات، شاهد ورود مؤثر و پیگیری مستمر بازرسی کل استان هستیم که این امر نقش مهمی در تسهیل امور و کمک به دستگاههای اجرایی دارد.
در پایان این دیدار، سردار الهیبا اهدای لوح ، انتصاب محمد امین حیدری را بهعنوان بازرس کل استان تبریک گفت و برای وی و مجموعه بازرسی استان آرزوی سلامتی، توفیق و موفقیت روزافزون در انجام مأموریتهای محوله کرد.
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