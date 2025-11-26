به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمارهای رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تحویل انرژی برق به صنایع انرژیبر در آبانماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۷ درصد افزایش داشته و صنایع فولادی نیز رشد ۴.۶ درصدی دریافت برق را ثبت کردهاند.
این آمارها نشاندهنده قرارگیری تأمین برق صنایع در مسیر پایداری و کاهش فشار به بخش تولید است.
برای تحقق این روند، وزارت نیرو همراه با وزارت صمت اجرای قانون ماده ۴ مانعزدایی از تولید صنعتی را عملیاتی کرده و برنامهریزی احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین، شامل ۹۰۰۰ مگاوات حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات تجدیدپذیر، را برای صنایع انجام داده است که تاکنون حدود ۲۷۵۰ مگاوات از این ظرفیت محقق شده است. در کنار این برنامهها، دولت امکان فروش برق مازاد تولیدی، خرید برق از تابلوی آزاد و سبز، اعطای تسهیلات مالی، تعویق اقساط مالیاتی و تخصیص ارز بیشتر برای تأمین مواد اولیه را برای صنایع فراهم کرده است.
صنایعی که نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند نیز در اولویت تخصیص ارز قرار دارند. عملکرد صنایع فولادی در این ماه بهتر از صنایع سیمانی بوده و رشد ۴.۶ درصدی مصرف برق این بخش، همزمان با افزایش تولید، نشاندهنده استقبال صنایع فولادی از طرحهای حمایتی وزارت نیرو است.
در مقابل، صنایع سیمانی با کاهش ۲.۲ درصدی مصرف برق مواجه شدهاند که عمدتاً ناشی از افت تقاضای بازار در فصل پاییز است.
مستند به این گزارش سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از دشوارترین سالها برای صنعت برق توصیف میشود؛ موج گرمای شدید، تبعات جنگ ۱۲ روزه، مشکلات تأمین سوخت زمستان گذشته و خشکسالیهایی که ذخیره مفید سدهای برقآبی را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد، از جمله چالشهای مهم این سال بوده است.
با وجود این شرایط، وزارت نیرو با ارائه راهکارهای جایگزین و متنوع توانست فشار وارده بر صنایع را کاهش دهد. در عین حال، تاکید میشود که صنایع باید با سرعت و جدیت بیشتری در مسیر احداث نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر مطابق قانون ماده ۴ حرکت کنند تا مشکل تأمین انرژی به طور کامل رفع شود.
این گزارش میافزاید، تحقق تأمین پایدار برق صنایع تنها با همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی امکانپذیر است و اکنون زمان آن رسیده است که صنایع با شتاب بیشتری وارد مسیر تولید برق اختصاصی شوند.
