نذر فاطمی برای ثبت یک جریان ملی؛ روایتی تازه از «عصرجدید»

به گزارش خبرگزاری مهر، فائزه حاتمی، نویسنده این کتاب، پیشتر در قالب یک مطالعه مستقل، تجربهای میدانی در بررسی شیوههای علمی شناسایی استعدادها داشته است؛ تجربهای که با هدف یافتن ابزارهای علمی برای کمک به برنامهسازان در فرآیندهای ارزیابی و هدایت استعدادها انجام شد. این پیشینه پژوهشی، نقطه شروعی برای شکلگیری نگاه عمیقتر و تحلیلیتر به موضوع استعدادیابی در رسانه ملی بود و امروز بهعنوان بخشی از انگیزه نگارش این کتاب و ثبت این جریان ملی مطرح میشود.
کتاب «عصرجدید؛ جریان ناتمام یک جهش ملی» با هدایت علمی دکتر حمیدرضا فاضلی (حبیب)، مدیر مسئول انتشارات پویندگان علم و نخبگان برتر و از چهرههای نخبگانی کشور، در دست نگارش است. این مسیر پس از گذراندن دوره تخصصی کتابنویسی و طی مراحل راستیآزمایی علمی آغاز شد و اکنون با همراهی استاد راهنمای صاحب اثر در حوزه پژوهش ادامه دارد؛ اثری که در آیندهای نزدیک به همت انتشارات پویندگان علم به ثمر خواهد نشست.
این کتاب روایت تلاشی است برای ثبت اثرات فرهنگی و اجتماعی برنامهای که طی سالهای اخیر به یکی از جریانسازترین تجربههای رسانه ملی بدل شد؛ برنامهای که نهتنها استعدادها را معرفی کرد، بلکه با موجی از امید، خودباوری و شوق دوباره تلاش، فضای اجتماعی کشور را روشنتر ساخت و نسلی را به جسارت پیشرفت و ایستادن بر توان خویش فراخواند.
این اثر همچنین با پاسداشت تلاشهای سازندگان «عصرجدید»، به تحلیل نقش بیبدیل آنان در شکلدهی به این جریان فرهنگی میپردازد.
نویسنده تأکید کرده است که این اثر تنها یک تحلیل رسانهای نیست؛ بلکه ثبت یک «تجربه ملی» است؛ تجربهای که باید برای نسلهای آینده ماندگار بماند.
این پژوهشگر که سالهاست دغدغه استعدادیابی و شکوفایی استعدادهای ایرانی را دنبال میکند، اکنون برای تکمیل این روایت ملی، درخواستی رسمی برای یک گفتوگوی کوتاه فرهنگی با خالق «عصرجدید» مطرح کرده است.
او امیدوار است این پیام، در این روزهای معنوی، به دست کسانی برسد که میتوانند در کامل شدن این روایت ملی نقشآفرین باشند.
