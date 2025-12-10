«قصه شکوه» با محوریت نگاه رهبر انقلاب به جایگاه زن مسلمان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر جدید با هدف بازنمایی نگاه مقام معظم رهبری به جایگاه و نقش زن مسلمان ایرانی تهیه شده و بخشهایی از گفتارهای حجت الاسلام علیرضا پناهیان نیز در آن بازآفرینی و تنظیم شده است.
«قصه شکوه» حاصل همکاری گروه پژوهشی این مجموعه است و بهعنوان یکی از تولیدات محتوایی این انتشارات در حوزه مسائل زنان و خانواده عرضه شده است. انتخاب همزمانی انتشار اثر با ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) با هدف توجه بیشتر به ظرفیتهای فکری و فرهنگی موجود در حوزه زن و خانواده انجام گرفته و این کتاب تلاش دارد تصویری تحلیلی از رویکرد رهبری نسبت به تواناییهای زن مسلمان ارائه دهد.
این کتاب در ۱۴۸ صفحه تدوین شده و با قیمت ۱۹۰ هزار تومان در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است. مخاطبان میتوانند نسخه چاپی این اثر را از طریق درگاه اینترنتی انتشارات حکمت و بیان به نشانی panahianbook.ir تهیه کنند.
این اثر در ادامه فعالیتهای پژوهشی این انتشارات در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته و تلاش دارد بخشی از دیدگاههای مطرحشده درباره نقش زن مسلمان در جامعه ایرانی را در قالبی ساختارمند و قابلخوانش برای عموم ارائه کند. این کتاب بهعنوان دهمین محصول رسمی انتشارات حکمت و بیان، پس از طی مراحل پژوهش، تدوین و آمادهسازی نهایی منتشر شده و ازجمله آثاری است که میتواند مورد توجه پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان به مباحث فرهنگی قرار گیرد.
«قصه شکوه» دربردارنده مجموعهای از تحلیلها و تبیینها درباره جایگاه زن مسلمان است که در سالهای اخیر در قالب سخنرانیها و مباحث نظری طرح شده و اکنون با ساختاری منسجم ارائه میشود. طرح چنین مباحثی میتواند در فهم بهتر نقش زنان در جامعه ایرانی مؤثر باشد و امکان مطالعهای روشمندتر در این حوزه را فراهم کند.
مجموعه حکمت و بیان در سالهای اخیر تولیدات متعددی در قالب کتابهای پژوهشی و تبیینی ارائه کرده و انتشار «قصه شکوه» نیز در همین مسیر تعریف میشود.
در بخشی از این اثر آمده است:
زن با نقاط قوت زنانه خود... میتواند در جامعه یک نقش استثنائی ایفا کند؛ هیچ مردی قادر به ایفای چنین نقشی نیست. مثل کوه استواری از ایمان، در عین حال مثل چشمۀ جوشانی از عاطفه و محبت و احساسات زنانه، تشنگان و محتاجان نوازش را از چشمه صبر و حوصله و عاطفۀ خود سیراب میکند. انسانها در چنین آغوش پربرکتی میتوانند تربیت شوند. اگر زن با این خصوصیات در عالم وجود نبود، انسانیت معنا پیدا نمیکرد.
