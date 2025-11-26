  1. استانها
آشوری: هرمزگان آمادگی کامل برای مقابله با موج آنفلوانزا را دارد

بندرعباس - استاندار هرمزگان بر تقویت زیرساخت‌های درمانی و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزا تأکید کرد و گفت: هرمزگان آمادگی کامل برای مقابله با موج آنفلوانزا را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان با حضور در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با دکتر پژمان شاهرخی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار استاندار هرمزگان ضمن ابراز همدردی و تسلیت به مناسبت درگذشت مادر دکتر شاهرخی برای ایشان آرزوی صبر و سلامتی کرد.

محور اصلی این نشست بررسی وضعیت شیوع آنفلوانزا در کشور و ارزیابی شرایط استان هرمزگان بود.

استاندار هرمزگان با اشاره به موج جدید این بیماری که همزمان با سرد شدن هوا در بسیاری از استان‌ها افزایش یافته است بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های حوزه سلامت در استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هرمزگان به دلیل مهاجرپذیر بودن و حجم بالای سفرهای گردشگری و کاری در فصل سرد سال در معرض ورود بیماران از سایر نقاط کشور قرار دارد، گفت: استان باید با آمادگی حداکثری و اقدامات پیشگیرانه از افزایش موارد ابتلاء جلوگیری کند.

پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این دیدار گزارشی از وضعیت فعلی استان، برنامه‌های پیشگیرانه، تقویت ظرفیت تخت‌ها و مراقبت‌های درمانی ارائه داد و اعلام کرد: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای مدیریت این شرایط آمادگی کامل دارد.

در ادامه نشست، موضوع توسعه و ارتقای زیرساخت‌های درمانی استان نیز مورد بررسی قرار گرفت. ارتقای بخش دیالیز، افزایش دستگاه‌های جدید و ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیماران از جمله محورهای مهم این گفتگو بود.

این دیدار با تأکید مشترک بر ارائه خدمات باکیفیت، توسعه زیرساخت‌های درمانی و افزایش آمادگی استان در برابر بیماری‌های فصلی به پایان رسید.

