عباس پاپیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح آخرین وضعیت تقاضای استیضاح وزرا از سوی نمایندگان مجلس گفت: تقریباً درخواست استیضاح ۵ وزیر توسط نمایندگان متقاضی تهیه شده است.
وی توضیح داد: درخواست استیضاح وزرا براساس عملکرد آنها در مدت یک سال گذشته دولت چهاردهم و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات تهیه شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عملکرد وزرای اقتصادی بهویژه آنهایی که مسئولیت تأمین معیشت مردم را بر عهده دارند، با انتقادات شدید مردم مواجه شده است. در حال حاضر با افزایش قیمت کالاها و گرانیهای پی در پی و افسارگسیخته آن هم بدون نظارت کافی مواجهایم و باید وزرای مربوطه پاسخگو باشند.
پاپیزاده خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر هیأت رئیسه درباره تقاضاهای استیضاح صحبت شد و فکر میکنم ظرف چند هفته آینده موضوع استیضاحها تعیین تکلیف شود به خصوص با فشارهای اقتصادی و معیشتی که در یک سال اخیر بهصورت مضاعف و روزافزون افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: استیضاح وزرایی که نمیتوانند وزارتخانه مربوطه را به ریل اصلی خدمترسانی و تأمین اقلام مورد نیاز مردم بازگردانند و مسیر خود را اصلاح کنند، در صحن مجلس عملیاتی خواهد شد.
پاپیزاده در پایان و در جمعبندی گفت: چهار درخواست استیضاح وزرای نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به هیأت رئیسه واصل شده است. پنجمین درخواست استیضاح مربوط به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرحله جمعآوری امضا است که هر زمان به هیأت رئیسه تحویل داده شود، آن هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
