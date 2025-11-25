به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، نسبت به وضعیت نامطلوب «زیرمیزیها» در بخش بهداشت و تأمین اجتماعی هشدار داد.
این نماینده مجلس با اشاره به مسائل اخیر بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت که در پی قطع بیمه تکمیلی، جلسات متعددی با این قشر برگزار شده و ضرورت دارد این موضوع هرچه سریعتر رسیدگی شود.
نقدعلی با بیان اینکه جامعه امروز با مطالبات جدی بهویژه در حوزه معیشت مواجه است، تأکید کرد که این انتظارات نباید نادیده گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تخلفات مربوط به نهادههای دامی اشاره کرد و توضیح داد: در بازارگاه نهادهها با قیمت ۱۱ هزار تومان ثبت میشود، اما فردی تماس گرفته و برای هر کیلو ۶ هزار تومان بیشتر مطالبه میکند. افکار عمومی انتظار دارد موضوع استیضاح وزیر در دستور کار قرار گیرد، چرا که شأن مجلس ایجاب میکند وزیر به عنوان مسئول، پاسخگو باشد.
