داوران و اعضای پنل نقد سی‌ و ششمین جشنواره تئاتر کردستان معرفی شدند

امید اکبر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: داوری این دوره از جشنواره در بخش‌های نمایشنامه‌نویسی و تئاتر خیابانی با ترکیبی از هنرمندان شناخته‌شده و فعال تئاتر کشور انجام می‌شود و روند داوری بر اساس شاخص‌های تخصصی و استانداردهای حرفه‌ای صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در بخش نمایشنامه‌نویسی سه داور شامل سید یاسر هاشم‌زاده، صابر دلبینا و صابر نیکبخت آثار رسیده به این بخش را بررسی و ارزیابی می‌کنند.

اکبر با اشاره به ترکیب داوران خیابانی عنوان کرد: در بخش تئاتر خیابانی نیز کاظم نوربخش، مختار محمدی و علیرضا اسماعیلی مسئولیت ارزیابی اجراهای این دوره را بر عهده دارند.

دبیر جشنواره همچنین با اشاره به برنامه نقد و بررسی گفت: شهرام میرزایی به عنوان منتقد و پیمان جباری به عنوان مجری، پنل‌های نقد پس از هر اجرا را مدیریت می‌کنند تا آثار از جنبه‌های تخصصی مورد واکاوی قرار گیرد.

وی با تشریح برنامه اجرایی آثار بیان کرد: جدول اجراهای این دوره از جشنواره بر اساس زمان‌بندی دقیق تنظیم شده است و نمایش‌ها در سالن‌های تعیین‌شده میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.