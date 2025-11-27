  1. استانها
داوران بخش صحنه‌ای سی‌ و ششمین جشنواره تئاتر کردستان معرفی شدند

بیجار- دبیر سی‌ و ششمین جشنواره تئاتر کردستان از معرفی داوران بخش صحنه‌ای این رویداد هنری خبر داد.

امید اکبر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ترکیب هیئت داوران این دوره از جشنواره در بخش صحنه‌ای با حضور سه هنرمند شناخته‌شده و با سابقه تئاتر کشور نهایی شده است و روند داوری با رویکرد تخصصی و بر اساس شاخص‌های حرفه‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: خسرو شهراز، سعید چنگیزیان و حمید ابراهیمی به عنوان داوران بخش صحنه‌ای سی و ششمین جشنواره تئاتر کردستان منصوب شده‌اند و مسئولیت ارزیابی آثار این بخش را بر عهده خواهند داشت.

اکبر با اشاره به اهمیت داوری دقیق و منسجم در این دوره از جشنواره عنوان کرد: تلاش شده است از حضور چهره‌های دارای تجربه و نگاه تخصصی در امر داوری بهره گرفته شود تا ارزیابی آثار بر پایه استانداردهای هنری صورت گیرد.

