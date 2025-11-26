به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس با توضیح چرایی اعلام نشدن تعطیلی‌ها به دلیل آلودگی هوا گفت: برای اعلام تعطیلی، شاخص آلودگی هوا باید از عدد ۱۶۰ عبور کند، در حالی که شاخص هوای این روزهای گیلان بین ۶۰ تا ۷۰ است و طبق گزارش رسمی اداره کل حفاظت محیط زیست، هوای استان در وضعیت ناسالم قرار ندارد.

وی با تأکید بر اینکه در گیلان هیچ‌گونه آلودگی هوایی مشاهده نمی‌شود، افزود: در شهرهایی مانند تهران به دلیل رطوبت پایین، آلایندگی باید بسیار بیشتر از حد معمول باشد تا قابل مشاهده شود، اما در گیلان شرایط متفاوت است و برخی تصورات بصری با واقعیت شاخص‌ها همخوانی ندارد.

استاندار گیلان همچنین تأکید کرد: مبنای تصمیم‌گیری‌های استان تنها گزارش‌های تخصصی محیط زیست است و هیچ وضعیت ناسالمی اعلام نشده است.