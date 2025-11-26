به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز چهارشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با انتقاد از نبود وحدت رویه در برخورد با پدیده کالای ملوانی در استانهای ساحلی، خواستار اصلاح تعریف قاچاق و اتخاذ رویکردی اجتماعی و مصلحتمحور برای حمایت از معیشت مردم شد.
وی اظهار کرد: تفاوت نوع برخورد با موضوع کالای ملوانی در خوزستان با استانهایی مانند بوشهر یا هرمزگان باعث کوچکشدن حجم این تجارت و قطع یک ممر درآمد برای بخشی از مردم شده است.
استاندار خوزستان با اشاره به غیرمنطقی بودن انتقال کالا از خوزستان به تهران و بازگشت آن با قیمت بالاتر به استان افزود: این مفهوم قاچاق باید اصلاح شود و تعریف و نوع برخورد با آن در همه استانها یکسان باشد.
موالیزاده، کاهش تعداد لنجها در هندیجان را نمونهای از نتایج این ناهماهنگی دانست و تأکید کرد: این شوتیها و مسائل مشابه در شأن جامعه ما نیست و باید حل شود.
وی با بیان اینکه گاهی مصلحت بالاتر از قانون است، تصریح کرد: ایجاد امنیت و آرامش در جامعه ممکن است از قانون مهمتر باشد. ما موظفیم امنیت استان را حفظ کرده و معیشت مردم را تأمین کنیم. نباید اقدامی انجام دهیم که این آب باریکه درآمدی بسته شود.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه این جلسه برای حل مشکل نیسانداران اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، تخلیه کالا از لنج توسط نیسانداران در نقاطی مانند بندر سجافی، اروندکنار مورد پذیرش قرار گرفت. کالا توسط نیسانداران به نقاطی مانند هندیجان یا آبادان منتقل و از آنجا توسط کامیون به عمق کشور حمل خواهد شد تا مشکل معیشتی این قشر حل شود.
