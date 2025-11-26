به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، آتش‌سوزی عظیمی امروز چهارشنبه در چندین بلوک مسکونی مرتفع در منطقه تای پو در شمال هنگ کنگ رخ داد.

بر اساس اعلام این رسانه، این حادثه تا کنون به کشته شدن ۱۴ نفر و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم هنگ کنگ منتهی شده است.

آلاباما نیوز وایر در این خصوص اعلام کرد: تا کنون در این حادثه ۳۶ تن کشته و ۲۷۹ نفر نیز مفقود هستند.

دود سیاه غلیظی از برج‌های ۳۲ طبقه به هوا بلند می‌شد.

علت آتش‌سوزی تا کنون مشخص نشده است.

رسانه‌ها در این خصوص اعلام کردند: هنگ کنگ در بدترین آتش‌سوزی ۱۷ سال اخیر خود گرفتار شده است.

امدادگران موفق شدند مردم را از ۲ ساختمان بلندمرتبه تخلیه کنند، اما چندین نفر از جمله سالمندان و کودکان همچنان در داخل ساختمان‌ها گرفتار هستند.

بیش از ۷۶۰ آتش‌نشان در حال مهار آتش‌سوزی در این حادثه هستند.