  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

همدردی سخنگوی وزارت خارجه با خانواده جان‌باختگان حادثه آتش‌سوزی چین

همدردی سخنگوی وزارت خارجه با خانواده جان‌باختگان حادثه آتش‌سوزی چین

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در شهر هنگ کنگ چین که منجر به جان‌باختن ده‌ها نفر شد، مراتب تسلیت و همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در شهر هنگ کنگ چین که منجر به جان‌باختن ده‌ها نفر و آسیب‌دیدن تعدادی دیگر شد، مراتب تسلیت و همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را با خانواده‌های جان‌باختگان و دولت منطقه ویژه اجرایی هنگ کنگ ابراز نمود و برای مجروحان سلامتی و بهبودی آرزو کرد.

کد خبر 6670268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها