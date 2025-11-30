به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست در گزارشی به نقل از سخنگوی پلیس هنگ کنگ، نوشت: با کشف ۱۸ جسد دیگر در محل آتش‌سوزی، شمار قربانیان این حادثه مرگبار به ۱۴۶ نفر رسیده است.

این آتش‌سوزی، روز چهارشنبه در مجتمع مسکونی «وانگ فوک کورت» که شامل هشت برج بلندمرتبه است، رخ داد. یکی از ساختمان‌ها آسیب اندکی دیده اما هفت برج دیگر به‌طور گسترده درگیر حریق شدند. گسترش آتش به‌دلیل وجود داربست‌های بامبو که برای بازسازی ظاهری ساختمان نصب شده بود، رخ داد.

این مجتمع نزدیک به ۲ هزار واحد مسکونی دارد و حدود ۴ هزار نفر در آن سکونت دارند.

به گزارش رسانه‌های محلی، این حادثه مرگبارترین آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در تاریخ هنگ‌کنگ عنوان شده است.