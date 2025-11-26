قیمت پیشنهادی بیمه تکمیلی بازنشستگان رشد ۷۰ درصدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره بیمه بازنشستگان اظهار کرد: بابت دلسوزی مصطفی سالاری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی برای دفاع از حقوق جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران از وی قدردانی می‌کنیم. تدابیر لازم برای تمدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی با کانون عالی بازنشستگان، باید زودتر و قبل از اتمام قرارداد مذکور صورت می‌گرفت.

جمالیان افزود: در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دغدغه موضوع سالمندان و بیمه بازنشستگان را داریم؛ امروز هزینه‌های درمان یکی از مواردی است که به اقتصاد بازنشستگان فشار وارد می‌کند و بیمه‌های تکمیلی، این هزینه‌ها را قابل تحمل می‌کند که با حمایت صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: طبق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی این سازمان مکلف به تأمین هزینه‌های درمان سرپایی و بستری بیمه‌شدگان است؛ این مسأله در مراکز درمانی ملکی به صورت رایگان و در مراکز طرف قرارداد با پرداخت فرانشیز و جبران بیمه تکمیلی انجام می‌شود.

به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سالمندان بازنشسته نیز اکثراً با مشکلات جسمی مواجه هستند و بیمه تکمیلی در زندگی این افراد تأثیرگذار است. قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی به صورت سالانه منعقد و تمدید می‌شد؛ امسال اما در موعد مقرر این مسأله صورت نگرفت و نارضایتی‌هایی را موجب شد.

ویهمچنین اضافه کرد: قیمت پیشنهادی بالای شرکت بیمه‌گر آتیه‌سازان حافظ برای تمدید قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی را علت اصلی عدم تمدید قرارداد مذکور عنوان شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته مبلغ بیمه تکمیلی درمان به میزان ماهانه ۴۵۰ هزار تومان بود که ۵۰ درصد توسط سازمان تأمین اجتماعی و مابقی به وسیله بازنشسته پرداخت می‌شد. سال‌جاری نیز بعد از چانه‌زنی‌ها، مبلغ ۷۸۰ هزار تومان مطرح شد و براساس اعلام مدیرعامل تأمین اجتماعی پرداخت ۵۵۰ هزار تومان برای بازنشستگان مبلغ بالایی است و درخواست کاهش مبلغ پیشنهادی شرکت بیمه‌گر مطرح شده است.

به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛ سازمان تأمین اجتماعی برای مواجهه با این مسأله به مراکز درمانی ملکی اعلام کرده تا بازنشستگان را خارج نوبت پذیرش کنند. امروز در جلسه‌ای با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، موضوع بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران را پیگیری کردیم و سالاری قول حل و فصل قرارداد بیمه تکمیلی را داد.

وی در ادامه توضیح داد: در قالب طرح دیگری و در صورت عدم توافق بر قیمت پیشنهادی بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران، سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفاهمی خواهند داشت که طی آن، در تمامی مراکز درمانی دانشگاهی خدمات درمانی بازنشستگان به صورت کاملاً رایگان ارائه و این سازمان هزینه‌ها متقبل شود.