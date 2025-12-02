به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ رامین، پیش از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از توقف ارائه خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان به دنبال اختلاف بر سر افزایش تعرفه‌ها خبر داد و گفت: طی هفته‌های اخیر بیمه تکمیلی، به‌ویژه برای بازنشستگان، با مشکلات جدی روبه‌رو شده و بسیاری از مراکز درمانی همکاری خود را قطع کرده‌اند.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس با اشاره به حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: روز سه‌شنبه، سالاری مدیرعامل تأمین اجتماعی، به همراه حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس، در کمیسیون حاضر شدند و توضیح دادند که سازمان تأمین اجتماعی ملزم است از منابع مالی بازنشستگان صیانت کند و از انجام هزینه‌های خارج از قاعده پرهیز نماید.

رامین افزود: شرکت بیمه‌گذار تکمیلی، افزایش ۸۰ درصدی تعرفه نسبت به سال گذشته را پیشنهاد کرده و همین موضوع باعث خودداری تأمین اجتماعی از عقد قرارداد جدید شده است.

وی تأکید کرد که انتظار می‌رود طی چند روز آینده یا شرکت جدیدی جایگزین شود یا با شرکت فعلی درخصوص میزان افزایش قیمت سال آینده توافق حاصل شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه «هر سال وزارت بهداشت ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تعرفه درمانی اعلام می‌کند»، افزایش ۸۰ درصدی را «خارج از توان پرداخت و غیرقابل انتظار» دانست و گفت: امیدواریم مشکل به‌زودی برطرف شود و مردم مطمئن باشند که نمایندگانشان پیگیر موضوع هستند و دولت نیز تلاش می‌کند راهکاری به‌صرفه و مناسب برای تأمین نیازهای بازنشستگان ارائه دهد.