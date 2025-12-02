  1. استانها
  2. تهران
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

هزینه‌های درمان ۴ برابر رشد حقوق بازنشستگان؛ تامین اجتماعی پاسخگو نیست

هزینه‌های درمان ۴ برابر رشد حقوق بازنشستگان؛ تامین اجتماعی پاسخگو نیست

دماوند-عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش ۸۰ درصدی تعرفه بیمه تکمیلی فراتر از توان بازنشستگان است، گفت: تأمین اجتماعی برای جلوگیری از فشار اقتصادی از عقد قرارداد خودداری کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ رامین، پیش از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از توقف ارائه خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان به دنبال اختلاف بر سر افزایش تعرفه‌ها خبر داد و گفت: طی هفته‌های اخیر بیمه تکمیلی، به‌ویژه برای بازنشستگان، با مشکلات جدی روبه‌رو شده و بسیاری از مراکز درمانی همکاری خود را قطع کرده‌اند.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس با اشاره به حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: روز سه‌شنبه، سالاری مدیرعامل تأمین اجتماعی، به همراه حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس، در کمیسیون حاضر شدند و توضیح دادند که سازمان تأمین اجتماعی ملزم است از منابع مالی بازنشستگان صیانت کند و از انجام هزینه‌های خارج از قاعده پرهیز نماید.

رامین افزود: شرکت بیمه‌گذار تکمیلی، افزایش ۸۰ درصدی تعرفه نسبت به سال گذشته را پیشنهاد کرده و همین موضوع باعث خودداری تأمین اجتماعی از عقد قرارداد جدید شده است.

وی تأکید کرد که انتظار می‌رود طی چند روز آینده یا شرکت جدیدی جایگزین شود یا با شرکت فعلی درخصوص میزان افزایش قیمت سال آینده توافق حاصل شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه «هر سال وزارت بهداشت ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تعرفه درمانی اعلام می‌کند»، افزایش ۸۰ درصدی را «خارج از توان پرداخت و غیرقابل انتظار» دانست و گفت: امیدواریم مشکل به‌زودی برطرف شود و مردم مطمئن باشند که نمایندگانشان پیگیر موضوع هستند و دولت نیز تلاش می‌کند راهکاری به‌صرفه و مناسب برای تأمین نیازهای بازنشستگان ارائه دهد.

کد خبر 6675344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اصغر AE ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 2
      پاسخ
      تشکر از پیگیری نمایندگان برای حقوق بازنشستگان.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها