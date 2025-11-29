  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

۴۷۰ هزار تومان سهم بازنشستگان تامین اجتماعی از حق بیمه تکمیلی

۴۷۰ هزار تومان سهم بازنشستگان تامین اجتماعی از حق بیمه تکمیلی

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: بعد از توافق میان شرکت بیمه‌گر منتخب و کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران نهایی و منعقد شد.

بسته بیمه تکمیلی این قرارداد به لحاظ خدمات و سطح پوشش و جبران هزینه‌ها افزایش قابل توجهی نسبت به قرارداد سال گذشته دارد.

امسال با رویکرد انعقاد قرارداد باکیفیت، منطقی و عادلانه، رقم بسته متداول بیمه تکمیلی بازنشستگان ۷۲۰ هزار تومان تعیین شد و سازمان تأمین اجتماعی ۲۵۰ هزار تومان از این مبلغ را متقبل می‌شود و ۴۷۰ هزار تومان هم از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود.

این قرارداد از اول آذر امسال معتبر تا پایان آبان ۱۴۰۵ اعتبار دارد و افرادی که در روزهای اخیر خدمات درمانی داشته‌اند نیز با ارائه مدارک به شرکت بیمه‌گر، هزینه‌های آنان پرداخت خواهد شد.

کد خبر 6672276
مینا یاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عباس احمدی US ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      باسلام کمک به بازنشستگان وارونه شده بجای اینکه درمان رایگان باشد حلا باید بازنشسته جور بیشتری بکشد ودیگر اینکه بجای اینکه ازآسمان باید ببارد از زمین می‌بارد ۳۰ درصد بحقوق بازنشسته اضافه می‌شود ۷۰ درصد باید مابه لتفاوت بیمه تکمیلی بدهد دل بازنشسته خوش است هزینه درمانش رایگان است بارکلا باین رئیس سازمان اگر ۱۰تا ازاین رئیسه داشته باشیم دیگه چیزی کم نداریم
    • بازنشسته IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      لطفا درحق بازنشستگان ظلم نکنید ومثل سنوات قبل نصف بیمه را سازمان قبول کند
    • IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      احسنت به این تفکر مدیران خوب حل کردید!!؟ از حمایت دولت خدمتگزار سپاسگزاریم.بنزین گران وقطع یارانه وکالابرگ باز نشستگان وافزایش بیش از هفتاد درصدی حق بیمه تکمیلی تورم بیش از ۵۰ درصد را خوب تدبیر کردید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها