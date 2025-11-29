۴۷۰ هزار تومان سهم بازنشستگان تامین اجتماعی از حق بیمه تکمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: بعد از توافق میان شرکت بیمه‌گر منتخب و کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران نهایی و منعقد شد.

بسته بیمه تکمیلی این قرارداد به لحاظ خدمات و سطح پوشش و جبران هزینه‌ها افزایش قابل توجهی نسبت به قرارداد سال گذشته دارد.

امسال با رویکرد انعقاد قرارداد باکیفیت، منطقی و عادلانه، رقم بسته متداول بیمه تکمیلی بازنشستگان ۷۲۰ هزار تومان تعیین شد و سازمان تأمین اجتماعی ۲۵۰ هزار تومان از این مبلغ را متقبل می‌شود و ۴۷۰ هزار تومان هم از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود.

این قرارداد از اول آذر امسال معتبر تا پایان آبان ۱۴۰۵ اعتبار دارد و افرادی که در روزهای اخیر خدمات درمانی داشته‌اند نیز با ارائه مدارک به شرکت بیمه‌گر، هزینه‌های آنان پرداخت خواهد شد.