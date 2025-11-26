افتتاح رام جدید قطار ۵ ستاره بن ریل و ایجاد اتاق بازی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بن ریل، از مشخصه قطارهای ۵ ستاره ایران، در رام سوم، داشتن اتاق گیم (اتاق بازی) است.

اتاق بازی در قطارهای ۵ ستاره ایران یک ویژگی منحصر به فرد بوده که جذابیت خاصی به شمار می‌آید این مهم با دستان پرتلاش پرسنل شرکت بن ریل در سایت مشهد، به ثمر نشسته است.

در مراسم افتتاح رام سوم قطار؛ علی همتی مدیرعامل این شرکت در خصوص سرمایه گذاری و توسعه و ارتقا راه آهن شرقی سخنرانی کرد.

آقا محمدی نیز در ادامه گفت: واگن دو تخته‌ای که دو سال پیش در شرکت بن ریل ساخته شد و با مشقت فراوان به خاطر کج فهمی‌ها یک سال در انبار خاک خورد و اجازه سیر نیافت بهترین فرصتی است برای جوانان و زوجین که با این واگن سفر کرده ولی الان فقط اجازه فروش بلیط به بانوان را دارد و این کاملاً اشتباه است چرا که سفر زوجین با رعایت موازین شرعی و قانونی انجام شدنی است. سفر فقط مقصد نیست سیر راه هم جزو سفر هست و این واگن دو تخته می‌تواند برای زوجین آرامبخش و دلچسب باشد.

وی در ادامه گفت: در بازدیدی که از شرکت سونی در سال‌های قبل از کشور ژاپن داشتیم. متوجه شدیم که بعضی از کالاها با قیمت تمام شده به دست مشتریان می‌رسد و این واگن دو تخته نیز برای احیای فرهنگ زوجین و ازدواج می‌تواند کالایی در راستای اهداف اجتماعی ترویج ازدواج باشد.

آقا محمدی برای مدیرعامل قدیم و مدیرعامل جدید شرکت بن ریل آرزوی موفقیت کرد و به مدیر عامل جدید به عنوان سکاندار این شرکت توصیه کرد که نگاه رو به پیشرفت و ایجاد تمایزهای با فاصله زیاد را در سرلوحه توسعه خود قرار دهد.

در پایان مراسم وی به همراه جمعی از مقامات راه آهن و بنیاد مستضعفان روی سکوی مسافر گیری رفته و ضمن بازدید، زایرین را با گل و شیرینی بدرقه سفر به مشهد مقدس کردند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.