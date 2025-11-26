به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مسکن گرمسار به میزبانی فرمانداری شهرستان از برگزاری مراسم قرعه کشی زمین برای متقاضیان مسکن ملی خبر داد و بیان کرد: در این مرحله طرح ۱۱۰ قطعه زمین واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه زمین به خانواده‌های مشمول طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (فرزند آوری) اعطا می‌شود، افزود: قرعه کشی با حضور امام جمعه، دادستان، رئیس اداره راه و شهرسازی، معاون سیاسی فرمانداری گرمسار انجام شده است.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه ادارات و نهادها می‌بایست تعهدات خود در بخش جوانی جمعیت را با جدیت انجام دهند، ابراز داشت: این مهم می‌تواند رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.

همتی اضافه کرد: شرایط ایران اسلامی در باب جمعیت به گونه‌ای است که همگان باید برای حفظ و حراست از جوان نگه داشتن جامعه تلاش کنند.