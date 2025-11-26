  1. استانها
  2. سمنان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

برگزاری آیین قرعه کشی زمین در گرمسار؛ ۱۰۱ قطعه زمین واگذار می‌شود

گرمسار- فرماندار گرمسار از برگزاری مراسم قرعه‌کشی واگذاری زمین به خانواده‌های واجد شرایط طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: در این طرح ۱۰۱ قطعه زمین به متقاضیان واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مسکن گرمسار به میزبانی فرمانداری شهرستان از برگزاری مراسم قرعه کشی زمین برای متقاضیان مسکن ملی خبر داد و بیان کرد: در این مرحله طرح ۱۱۰ قطعه زمین واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه زمین به خانواده‌های مشمول طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (فرزند آوری) اعطا می‌شود، افزود: قرعه کشی با حضور امام جمعه، دادستان، رئیس اداره راه و شهرسازی، معاون سیاسی فرمانداری گرمسار انجام شده است.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه ادارات و نهادها می‌بایست تعهدات خود در بخش جوانی جمعیت را با جدیت انجام دهند، ابراز داشت: این مهم می‌تواند رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.

همتی اضافه کرد: شرایط ایران اسلامی در باب جمعیت به گونه‌ای است که همگان باید برای حفظ و حراست از جوان نگه داشتن جامعه تلاش کنند.

کد خبر 6669549

