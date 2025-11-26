برگزاری منظم جلسه خانگی قرآن کریم در روستای امیرآباد فراهان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات خانگی قرآن کریم از پدیدههای مبارکی است که دههها در میان مردم مسلمان ایران رواج داشته است. این جلسات در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری از طرف اقشار مختلف مردم و حمایت نهادهای قرآنی کشور قرار گرفته است.
در روستای امیرآباد از توابع بخش فراهان شهرستان فرمهین در استان مرکزی هر شب دو ساعت پس از اقامه نماز مغرب و عشا جلسه خانگی قرائت یک جز از قرآن کریم با حضور کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگان روستا برگزار میشود.
این جلسات که به صورت چرخشی میان خانههای اهالی روستا برگزار میشود، مملو از صمیمت و عطر دعاست و در ابتدا و انتهای جلسه یاد درگذشتگان صاحب خانه و حاضران در جلسه گرامی داشته میشود.
نکته قابل توجه آنکه برخی از کودکان و نوجوانان دهه نودی روستا همپای بزرگان، در این جلسات خانگی قرآن کریم شرکت کرده و قرائت صحیحی را انجام میدهند.
