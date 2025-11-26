  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴

سرلشکر عبداللهی: «بسیج» پناهگاه ملت و ضامن استقلال کشور است

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: بسیجیان مایه افتخار این مرز و بوم هستند و باید در تقویت همه‌جانبه این سازمان تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) به مناسبت هفته گرامیداشت بسیج در ستاد سازمان بسیج مستضعفین حضور پیدا کرد و ضمن دیدار با سردار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین و معاونان این سازمان، با تبریک هفته بسیج، از حضور فعال و فداکاری بسیجیان در تمامی عرصه‌ها، به‌ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدردانی کرد و اظهار داشت: بسیجیان مایه افتخار این مرز و بوم هستند و باید در تقویت همه‌جانبه این سازمان تلاش کنیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با تجلیل از مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به‌ویژه شهدای بسیج، افزود: این شهیدان با روحیه‌ای سرشار از ایمان و عشق به شهادت، مزد سال‌ها مجاهدت و ایثار خود را دریافت کردند.

وی در ادامه با اشاره به مأموریت و ماهیت مردمی بسیج، تأکید کرد: بسیج از بدو تشکیل، برای خدمت به مردم و دفاع از کشور سامان یافت و همواره بدون هیچ چشم‌داشتی در میدان حضور داشته است.

سرلشکر عبداللهی حضور بسیج را از عوامل مهم در تأمین امنیت کشور دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که سخن از امنیت به میان می‌آید، بسیج پناهگاه ملت است؛ بسیج بیمه استقلال کشور و عامل پیش‌برندگی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

سردار سلیمانی: توانایی بسیج روز به روز در حال افزایش است

در ادامه این دیدار، سردار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز طی سخنانی، با بیان اینکه، بسیج سازماندهی‌اش مستحکم‌تر شده و روز به روز توانایی‌اش در حال افزایش است، اظهار داشت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کرد که فرزندان این مرز و بوم نقش‌آفرینی خوبی را برای دفاع از کشور دارند.

وی به توانمندی‌های بسیج در همه ابعاد اشاره کرد و گفت: امروز رغبت به پیوستن به بسیج بیشتر شده است.

سردار سلیمانی تاکید کرد: توانایی نظامی سازمان بسیج مستضعفین افزایش پیدا کرده و امروز سازماندهی بسیج مستحکم‌تر شده و روز به روز توانایی آن در تمام ابعاد در حال افزایش است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین با اشاره به لزوم تکریم خانواده معظم شهدا، تصریح کرد: ما همچنین در دوران جنگ ۱۲ روزه از خانواده معظم شهدای این جنگ سرکشی و از آن‌ها دلجویی کردیم.

