به گزارش خبرنگار مهر، روح الله لک علیآبادی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی لرستان با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تأمین ۵۰ دستگاه آمبولانس برای لرستان تأکید کرد و اظهار داشت: در زمینه اورژانس هوایی با چالشهای زیادی در استان مواجه هستیم و ضرورت دارد این موضوع بهصورت ویژه بررسی شود؛ زیرا آمبولانسی که یک میلیون کیلومتر کارکرد دارد، دیگر آمبولانس نیست.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تکمیل بیمارستان «نیایش» خرمآباد، اتفاقات خوبی در این زمینه نیز در حال انجام است و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت و هزار میلیارد تومان نیز از محل مولدسازی برای این پروژه تخصیص مییابد.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در مجموع دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این بیمارستان نیاز است که مابقی هم باید از سایر منابع تأمین شود.
لک علیآبادی با اشاره بهضرورت تهیه «ام ار آی» برای شهرستانهای دورود و ازنا گفت: جمعیت این شهرها ۳۰۰ هزار نفر است که با احتساب جمعیت اطراف در روزها به ۴۰۰ هزار نفر هم میرسد؛ اما دستگاه «ام ار آی» ندارند، درحالیکه ساختمان موردنیاز آن هم توسط خیرین در حال ساخت است و ضروری است برای راهاندازی این بخش بهعنوان یک مطالبه ۱۵ ساله اقدام شود.
وی همچنین خواستار نصب و راهاندازی دستگاه آنژیوگرافی در شهرستان دورود شد و افزود: این دستگاه توسط خیر خریداری شده و مردم انتظار دارند دستگاهی که چهار سال از خرید آن توسط خیر میگذرد، زودتر راهاندازی شود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار ترمیم چارت دانشکده پرستاری دورود و تهیه تجهیزات برای بلوک زایمان بیمارستان هفتتیر دورود شد.
لک علیآبادی از تخصیص میزان مناسب پزشک متخصص به استان با توجه به سهمیه دو هزار و ۲۰۰ نفری در سطح کشور قدردانی کرد و خواستار پیگیری برای رفع چالش پزشک عمومی در شهرستانها برای کاهش اتلاف زمان مردم و مراکز درمانی شد.
نظر شما