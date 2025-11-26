https://mehrnews.com/x39HSf ۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳ کد خبر 6669646 استانها کردستان استانها کردستان ۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳ بسته خبری پنجم آذرماه خبرگزاری مهر استان کردستان کردستان- بسته خبری پنجم آذرماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان میپردازد. دریافت 24 MB کد خبر 6669646 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری هشتم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری چهارم آذر ماه خبرگزاری ماه استان کردستان بسته خبری چهارم آذرماه استان مرکزی بسته خبری ششم آذرماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری سوم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان برچسبها کردستان بسته خبری بسته خبری کردستان
نظر شما