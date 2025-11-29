https://mehrnews.com/x39K2r ۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۶ کد خبر 6672399 استانها کردستان استانها کردستان ۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۶ بسته خبری هشتم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان سنندج- بسته خبری هشتم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان میپردازد. دریافت 24 MB کد خبر 6672399 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری پنجم آذرماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری ششم مهرماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری ۱۶ شهریور ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری ۳۰ مهرماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری نهم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری هفتم آذر ماه خبرگزاری مهر کردستان برچسبها بسته خبری بسته خبری کردستان استان کردستان
نظر شما