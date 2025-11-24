https://mehrnews.com/x39GSm ۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱ کد خبر 6667250 استانها کردستان استانها کردستان ۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱ بسته خبری سوم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان سنندج-بسته خبری سوم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان میپردازد. دریافت 22 MB کد خبر 6667250 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۳ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری دوم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری ۲ آذر ماه ۱۴۰۴ استان تهران بسته خبری چهارم آذر ماه خبرگزاری ماه استان کردستان بسته خبری پنجم آذرماه خبرگزاری مهر استان کردستان برچسبها بسته خبری بسته خبری کردستان سنندج
نظر شما